«Замораживание конфликтности»: почему Белый дом стал призывать к стабильности в отношениях с Москвой

Президент США Джо Байден считает, что российско-американские отношения должны быть стабильными и предсказуемыми. Он заявил об этом, комментируя состоявшиеся в июне переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Вашингтон также готов сотрудничать с Москвой по ряду вопросов, включая климат и тему нераспространения ядерного оружия. Аналогичное заявление сделал и глава Госдепа Энтони Блинкен. Эксперты напоминают, что ради победы Байдена на выборах Демократическая партия активно разжигала в американском обществе антироссийские настроения и вбивала клин между странами. Однако сейчас в Белом доме хотят прочертить «красные линии» в отношениях с Москвой по образцу политики времён холодной войны, отмечают аналитики.

Отношения России и США должны быть стабильными и предсказуемыми, страны должны иметь возможности для сотрудничества в интересующих их сферах. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя свои переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшиеся 16 июня.

«Я ясно дал понять президенту (Владимиру) Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — цитирует ТАСС слова Байдена, сказанные во время проводимого в режиме видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.

Прокомментировал глава Белого дома и противоречия между США и Россией. Политик заявил, что примет ответные меры в связи с возможными «кибератаками или вмешательством в экономику» США.

«И я знаю, мы будем реагировать на конкретные действия, которые наносят ущерб американским интересам», — добавил Байден.

Джо Байден

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© Kevin Lamarque

Высказался о российско-американских отношениях и глава Госдепа Энтони Блинкен. В интервью итальянской газете La Repubblica он заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на более стабильные связи с Россией. Глава Госдепа напомнил, что президент США обсудил ранее этот вопрос с российским коллегой.

«Президент Байден сказал президенту Путину, что мы предпочли бы, чтобы между США и Россией были более стабильные и предсказуемые отношения, и это наш основной принцип. При этом у нас есть возможности для сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, по определённым вопросам, например стратегической стабильности, контролю над вооружениями, а также киберпространству», — отметил Блинкен.

Существуют и региональные проблемы, совместное решение которых также может представлять интерес для обеих сторон, добавил глава Госдепа.

«Мы бы предпочли такой подход. Но если Россия планирует и дальше предпринимать бездумные и агрессивные действия, то мы отреагируем — не в целях разжигания конфликта или эскалации, а чтобы защитить наши интересы и ценности», — подчеркнул он, добавив, что «на деле выбор за Россией».

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, разговоры Вашингтона о выстраивании предсказуемых отношений с Россией свидетельствуют скорее о сохранении конфронтации между США и Россией, чем о снижении противоречий.

«После выборов в США сменилась команда экспертов, которые в Вашингтоне будут курировать российское направление, и они, возвращаясь к риторике времён холодной войны, ратуют за предсказуемость, понятность и стабильность. Потому что в 60-70-е годы прошлого века отношения между США и Советским Союзом тоже были понятными и вполне себе предсказуемыми, но при этом оставались конфронтационными. Вот сейчас мы возвращаемся к конфронтации, но конфронтации ясной, конфронтации, в рамках которой невозможны какие-то трагические опасные случайности, а противоборство ведётся по определённым правилам», — пояснил Фельдман.

По его словам, задача заключается сейчас в выработке правил, «красных линий», за которые обе стороны договорятся не заходить.

«И это в определённом смысле шаг в сторону цивилизованного предсказуемого диалога и замораживание конфликтности, которая сложилась в последние годы», — добавил эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«В Вашингтоне понимают важность диалога с Москвой по ряду вопросов. В первую очередь, по теме стратегической стабильности. К тому же американские власти рассматривают сегодня в качестве ключевого противника Китай, поэтому хотят сосредоточиться именно на этом направлении. С Россией американская сторона хотела бы достичь определённого баланса», — отметил эксперт в беседе с RT.

Новый маккартизм

При этом именно пришедшая к власти в США в начале 2021 года Демократическая партия является ключевым виновником распада российско-американских отношений, считают эксперты.

«Когда президентом США был республиканец Трамп, демократы нагнетали антироссийскую истерию, постоянно внося вопрос «российского вмешательства» в американскую внутриполитическую повестку. Верхушка Демократической партии сначала нанесла ущерб российско-американским отношениям, а теперь политики-демократы хотят выстроить с Россией стабильные отношения. Джо Байден сейчас оказался заложником своей же предвыборной риторики, но придётся ему как-то из этой ситуации выходить», — пояснил Павел Фельдман.

При этом американская политическая элита не отдаёт себе отчёт в том, что именно её действия стали причиной нестабильности в двусторонних отношениях, считает эксперт.

Президентские выборы 2016 года в США

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© Mario Anzuoni

«Потому что в Америке предвыборная война ведётся вообще без правил. Считается, что в рамках этой борьбы можно делать любые заявления, самые одиозные и самые провокационные, главное — победа. А когда они оказываются у власти и когда надо принимать взвешенные ответственные решения, то политика радикальным образом меняется и прагматизм выходит на первый план. Кроме того, США никогда не признают свою вину за какие-то геополитические ошибки, а возлагают ответственность за все кризисы и проблемы на другие страны», — добавил Фельдман.

Напомним, с подачи Демпартии Москве приписывалось «вмешательство» в американский избирательный процесс. Первые заявления такого рода начали звучать ещё в 2016 году, после публикации на сайте WikiLeaks переписки руководства Демпартии. Из материалов стало ясно, что во время партийных праймериз Национальный комитет партии поддерживал кандидатуру Хиллари Клинтон в противовес другому кандидату сенатору Берни Сандерсу.

Реагируя на это разоблачение, Клинтон обвинила Россию в попытках вмешательства в американские выборы. Якобы партийную почту взломали российские хакеры, чтобы повлиять на исход голосования в США. При этом в WikiLeaks ссылались при публикации на инсайдеров внутри самой Демпартии.

Демократы не ограничились обвинениями в адрес Москвы. На протяжении нескольких лет они утверждали, что Россия якобы помогла республиканцу Дональду Трампу победить на выборах 2016 года. Обвинения даже стали поводом для официального расследования под началом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Итоги расследования были опубликованы в апреле 2019 года. Авторы доклада пришли к выводу, что Дональд Трамп и члены его предвыборной команды не участвовали в сговоре с Россией. При этом с Москвы «обвинения» сняты не были — в документе утверждается, что российские власти якобы вмешивались в американские выборы 2016 года.

На этих обвинениях демократы и ряд американских СМИ не остановились. За несколько месяцев до новых президентских выборов, в июне 2020 года, газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в разведке США сообщила, что Россия якобы предлагала вознаграждение афганским талибам* за атаки на американских военных в Афганистане. По версии журналистов, Дональд Трамп был уведомлён об этом, но не предпринял никаких мер.

Беспорядки 6 января 2021 года в Вашингтоне

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© Leah Millis

Комментируя публикацию, Пентагон заявил, что не располагает подтверждением «сговора» между Москвой и афганскими радикалами. Власти России обвинения опровергли, назвав публикацию NYT «незатейливым вбросом». Движение «Талибан»* также опровергло публикацию NYT о связях с Россией, подчеркнув, что недостоверная информация распространяется в том числе с целью создать препятствия для вывода войск США из Афганистана.

Даже беспорядки 6 января 2021 года в Капитолии в США попытались списать на Москву и других внешних противников. Как сообщил телеканал NBC News, после этих событий ФБР начало расследование возможной причастности иностранных правительств, включая Россию, к финансированию ворвавшихся в здание американского парламента активистов.

Вопрос предсказуемости

Вступление в должность главы Белого дома Джо Байдена не привело к снижению градуса антироссийской истерии. Выступая в начале февраля в Госдепе с программной речью, политик заявил, что будет противостоять России жёстче, чем Трамп.

«Я ясно дал понять президенту Путину, в манере, весьма отличной от моего предшественника, что дни, когда США прогибались перед лицом агрессивных действий со стороны России, остались в прошлом», — заявил Байден.

Хотя ключевую роль в деградации российско-американских отношений сыграли демократы, эксперты не спешат списывать со счетов и действия администрации Дональда Трампа. Аналитики напоминают, что именно республиканцы вывели США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), а также начали процедуру выхода страны из ДОН (Договор по открытому небу).

Дональд Трамп

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© Shannon Stapleton

«Хотя на словах Трамп и обещал «поладить» с Россией, на практике его администрация вводила антироссийские санкции и предпринимала другие конфронтационные шаги. Вряд ли что-то изменится в лучшую сторону и сейчас, несмотря на призывы к стабильности в отношениях», — считает Андрей Сидоров.

С большим оптимизмом перспективы российско-американских отношений оценивает Павел Фельдман. По его мнению, слова Байдена и Блинкена о необходимости выстроить с Москвой более предсказуемые отношения базируются на реальных предпосылках, а не являются лишь поверхностной риторикой.

«Возможно, что команда Байдена более прагматична, чем его предшественники, ведь при Трампе диалог между странами вообще прервался. Да, возобновление диалога не равно оттепели в отношениях, однако это значит, что стороны могут чётко обозначать свои интересы и позиции. Это лучше, чем полная непредсказуемость», — подытожил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.