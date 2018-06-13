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Замом Шойгу по вооружению стал директор «Калашникова»

13 июня 2018, 20:09  •  91 • В России

Новым заместителем министра обороны России вместо назначенного вице-премьером правительства Юрия Борисова стал глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко (он возглявлял предприятие с 2014 года). Его обязанности - курировать закупки вооружений для армии, напрямую взаимодействуя с оборонными заводами и конструкторскими бюро. Сменщик Борисова родился в 1975 году в Ставрополе. Первое высшее образование получил в Институте управления, экономики, права и информатики. Второе - в Российской академии госслужбы при президенте.

Хорошо знающие Криворучко люди говорят, что он обладает серьезным опытом привлечения инвестиций и управления производством. Зарекомендовал себя как эффективный антикризисный менеджер, сумевший в 24 года за короткое время вывести «Ростовский завод гражданской авиации», находившийся в стадии банкротства, на уровень прибыльного предприятия. И всего за 2 года ему удалось вывести из сложной финансовой ситуации Концерн «Калашников». В 2015 году этот концерн под руководством Криворучко впервые за последние 10 лет вышел на безубыточность, получив чистую прибыль в 2,1 миллиарда рублей.

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