Замок для мессенджера: суд принял решение о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы принял решение о немедленной блокировке Telegram — одного из наиболее популярных в России мессенджеров. Ранее представители компании заявили, что не смогут выполнить требования ФСБ и Роскомнадзора и передать властям ключи для декодирования сообщений пользователей. Корреспондент RT присутствовал в зале суда.

Таганский районный суд Москвы обязал Роскомнадзор принять меры по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство должно привести решение в исполнение немедленно, не дожидаясь рассмотрения вопроса в судах высшей инстанции.

Если компания передаст ФСБ необходимые для декодирования сообщений ключи, доступ будет восстановлен. Этот вердикт судья Юлия Смолина вынесла, основываясь на предоставленных доказательствах, подтверждающих потенциальную угрозу использования мессенджера террористами.

Истец в лице представителя Роскомнадзора Марии Смелянской и представителя ФСБ Юлии Костиной обозначил свою позицию лаконично.

Telegram может быть использован террористами, и ФСБ не имеет возможности перехвата и декодирования их сообщений. Соответственно, отказ мессенджера предоставить ключи для декодирования может нести угрозу жизни гражданам РФ.

При этом представители сервиса не смогли убедить экспертов Федеральной службы безопасности в технической невозможности исполнить их требования.

«Требования Роскомнадзора защищают интересы граждан России, в первую очередь их безопасность», — напомнила Смелянская. На этом стадия прений закончились, так как ответчик на нём не был представлен.

Суд не уведомил об иске

Основатель Telegram Павел Дуров накануне отказался отправлять на сегодняшнее заседание своих представителей, чтобы не «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

При этом вечером в четверг, 12 апреля, в адрес Таганского суда всё же было направлено ходатайство о переносе слушания на «разумный» срок за подписью адвоката Дмитрия Динзе. Юрист обратил внимание на то, что о проведении заседания в пятницу он узнал из средств массовой информации, а определение суда о принятии иска к производству ни он, ни его доверитель не получали.

Динзе считает, что таким образом суд не выполнил требования процессуального кодекса: он не смог ознакомится с иском, подготовить свои возражения, а значит право на защиту было существенным образом нарушено.

«Кроме того, нет никаких объективных причин рассматривать иск в такой экстренной ускоренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев», — говорится в ходатайстве.

В ходе заседания представители Роскомнадзора и ФСБ высказали мнение, что ответчик имел достаточно времени, чтобы подготовиться. В результате ходатайство было отклонено, а содержащиеся в нём доводы суд посчитал «злоупотреблением правом».

Причины иска

6 апреля Роскомнадзор направил в суд требование об ограничении доступа к Telegram на территории России. Основанием послужил отказ представителей мессенджера предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений, передающихся пользователями, во исполнение пункта 4.1 статьи 10.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Эта норма, введённая 6 июля 2016 года, обязывает организаторов распространения информации в интернете при использовании дополнительного кодирования сообщений передавать органам исполнительной власти, отвечающим за обеспечение безопасности, необходимую для декодирования.

Представители Telegram настаивали, что выполнить это требование они не могут технически, так как соответствующей информацией не обладают.

В «секретных чатах» мессенджера используется end-to-end шифрование — ключ к кодированию есть только у отправителя и получателя, у самого же сервиса — посредника при передаче — этой информации нет.

В результате в октябре 2017 года суд оштрафовал организатора распространения информации на 800 000 рублей. Это решение и стало основанием для нынешнего иска Роскомнадзора.

Юридическая коллизия

Накануне заседания представитель другого популярного мессенджера Viber Яна Рожкова рассказала RT, что аналогичный способ шифрования используется и их сервисом, причём не только в случае отдельных сообщений, как у Telegram, а применительно вообще ко всему трафику. При этом никаких обращений по этому поводу ни от Роскомнадзора, ни от ФСБ их компания не получала.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Важной является сама формулировка упомянутой нормы пункта 4.1 статьи 10.1 закона «Об информации…», обязывающая компании предоставлять информацию. Без указания непосредственной процедуры исполнения нормы (первоначального запроса надзорного органа или же органа, обеспечивающего безопасность), она читается скорее как обязанности организаторов распространения информации предоставлять средства для декодирования в инициативном порядке.

Таким образом возникает определенная юридическая коллизия, заложенная уже в самой формулировке закона, которая не учитывает существования алгоритмов, подобных end-to-end кодированию. В этих условиях под угрозой оказывается деятельности и Viber, и других мессенджеров в России.

Закон необходимо исполнять

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в интервью RT прокомментировал решение Таганского суда о блокировке мессенджера Telegram в России. Депутат отметил, что программа удобная, но закон, по его словам, один для всех и его необходимо исполнять.

«Telegram заблокировали в связи с непредставлением определённой информации российским спецслужбам для борьбы с терроризмом. Поэтому, если Дуров решит исполнять российское законодательство и предоставит необходимую информацию, то блокировка с его мессенджера снимется. Всё в его руках. А разговоры о том, что предоставлять нечего, — уловка от лукавого», - отметил он.

Крупенников также добавил, что российские пользователи в любом случае смогут найти альтернативу.

«Определённые неудобства возникнут, но существуют альтернативы. Думаю, что потихоньку пользователи будут их находить. Есть же мессенджеры со схожими функциями», — заключил депутат.