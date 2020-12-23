Замминистра транспорта РФ и главе Росжелдора Владимиру Токареву к 43 годам есть, что вспомнить, и о чем поразмыслить

Даже судьи, прокуроры и следователи действуют, руководствуясь законом и совестью, согласно своим внутренним убеждениям. Чиновник тоже человек, как можно от него ждать полной беспристрастности? Отдать контракт: выполнение работ или услуг, - в руки того, в ком ты уверен, с точки зрения здравого смысла, вполне оправдано.

Покушение

Развивая мысль, получаем, что, в идеале, лучше всё сделать самому, то есть быть владельцем предприятия, выигрывающего тендер за тендером. Но закон видит в этом конфликт интересов. СМИ практически ежедневно пишут о фактах поворота чиновничьей воли в сторону личного обогащения. С использованием занимаемой должности, разумеется. А вот, подчеркнуть публично свою неподкупность чиновникам удается редко. Замглавы Минтранса Владимиру Токареву такая удача подвернулась.

День рождения у Владимира Александровича 28 декабря. В эти дни принято поздравлять людей из круга делового общения с наступающим Новым годом. Видимо, вдохновленный тем, что у замминистра слились два события, гендиректор ООО «Экспертный центр по сертификации и лицензированию», Владимир Колпаков, забыв об ограничениях, существующих в законодательстве, в подарке к бутылке водки «Белуга» приложил пачку стодолларовых купюр, всего 10 000 долларов.

Хотя деньги были припрятаны не в корзине с деликатесами, а в коробке с галстуком, поступок щедрого бизнесмена не только возмутил замминистра, но и заставил обратиться в Следственный комитет. Г-на Колпакова, вызванного в срочном порядке «забрать подарок», в кабинете оскорбленного федерального чиновника высшего ранга уже поджидали правоохранители. Уголовные статьи 291 и 30 УК РФ – покушение на дачу взятки. Был канун Нового 2020 года.

Как говорится, если бы этого случая не произошло, его стоило бы придумать. Владимиру Токареву уже приходилось защищать свое доброе имя в Никулинском районном суде города Москвы (дело № 02-3232/2019). Его требования, относящиеся к категории 227 (прочие дела особого производства), были удовлетворены, и 6 июля 2019 года решение суда вступило в силу. К сожалению, по каким-то причинам, текст документа до сих пор обрабатывается судебным секретарем и не выложен на сайте суда. Но, вероятнее всего, речь шла об удалении из интернета какой-то информации, относящейся к деятельности замминистра. Роскомнадзор, ссылаясь на вынесенное судом решение, продолжает блокировать некоторые сайты с публикациями о Токареве до сих пор. Последний запрет был 21.12.2020 года.

Продвижение

Владимир Токарев (ИНН 760404359025, данные портала «За честный бизнес»), заместитель министра транспорта России, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), родился в 1977 году в городе Белгороде. По окончании Московского государственного университета экономики, статистики и информатики по специальности юриспруденция, около года работал в УВД по Белгородской области. Затем около трех лет – на управленческих должностях в бизнесе, специалистом по экономической безопасности, правовому и юридическому обеспечению.

В 26 лет начал карьеру в госкомпаниях, с назначения заместителем начальника Дирекции по экономике и бюджетированию ОАО «Вагонреммаш» (дочерняя структура ОАО РЖД). Уже через два года стал заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В декабре 2008 года несколько поменял направление деятельности, став заместителем министра регионального развития РФ, а с 28 апреля по 21 мая 2012 года (около месяца) даже исполнял обязанности министра регионального развития РФ. Это, видимо, было пиком его карьеры госслужащего.

В 2013-14 годах трудился снова заместителем, но уже министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В апреле 2014 года уволился из министерства с формулировкой «по собственному желанию», и перешел в ПАО «РусГидро», где до 2016 года был членом правления и заместитель председателя правления, а также генеральным директором АО «УК ГидроОГК».

В мае 2016 года стал первым заместителем генерального директора ООО «Спецтрансстрой», крупнейшего подрядчика РЖД, а в 2018 году четыре месяца был генеральным директором ООО УК «Трансюжстрой».

Попробовал себя Владимир Токарев и в качестве индивидуального предпринимателя, но предприятие просуществовало недолго, с 25 декабря 2017 года по 27 июня 2018 года, успев, все же, выиграть тендер на оказание услуг ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» на сумму 54 000 рублей, если довериться данным портала «За честный бизнес».

22 ноября 2018 года назначен заместителем министра транспорта РФ, курирующим железнодорожную отрасль.

Отметим легкость, с которой Владимир Токарев покидает и возвращается на высокие посты. Логично предположить, что общение с представителями ведомства на самом высоком уровне могло сохраняться и во время работы Токарева в бизнесе. По крайней мере, некоторые СМИ, намекая на административный ресурс, писали о росте выручки копании «Спецтрансстрой» в 2017 году, когда Токарев был там заместителем генерального директора, в два раза, до 14,6 млрд рублей, позволившем ей стать третьим по величине подрядчиком РЖД.

Умолчание

Еще один интересный факт: биографии Владимира Токарева, размещенные на официальном сайте Минтранса, на официальном сайте Росжелдора и на личном сайте замминистра, по какой-то причине не содержат информации о его работе в качестве генерального директора ООО УК «Трансюжстрой», хотя «Ведомости», например, пишут о таком жизненном опыте чиновника.

Также умалчивают биографии Владимира Токарева о его опыте учредителя предприятий малого бизнеса, который стал известен, благодаря порталу «Лист-орг». Если довериться приведенным данным, 24 марта 2017 года неким Токаревым были приобретены 100% доли предприятия ООО «Туполев Эстейт» (ИНН 7714591390), основным видом деятельности которого является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, а выручка в 2019 году составила 6 млн 744 тысячи рублей. Предприятие действует и сейчас, руководителем является Роман Шевелев, а 100-процентным собственником – Ирина Токарева (ИНН 366104554963), судя по всему, бывшая супруга замминистра, которой Владимир Токарев передал предприятие в начале августа 2017 года.

Подобным образом, после короткой передержки, от Владимира Токарева к Ирине Токаревой (ИНН совпадают с приведенными ранее) перешли ООО «Туполев Эстейт-7» с выручкой в 2019 году 8 млн 269 тысяч рублей, а также ООО «Радио 3» и ООО «Радио 2» (доля в 1% досталась директору четырех названных предприятий Роману Шевелеву).

Кстати, в декларациях, где заместитель министра отчитывается о доходах, он один воспитывает двух несовершеннолетних детей. То есть, разведен, и доходы супруги в отчетах не указываются. Вернемся к этому вопросу во второй части.

Предвкушение

Там понаблюдаем, как идет бизнес бывшей супруги Владимира Токарева – Ирины, и удивимся, почему так быстро разрушился, судя по всему, именно ее очередной брак с неким Ивановым А.Н., который требовал половину всех денег и совместно нажитого имущества в Савеловском суде г. Москвы (дело № 02-3225/2018), и почему суд ему отказал.

Также попробуем понять, что могло заставить Владимира Токарева покинуть должность заместителя генерального директора «Спецтрансстроя» (ИНН 2317057867), предприятия с выручкой в 2017 году в размере почти 14,6 млрд рублей и кресло генерального директора дочки «Спецтрансстроя» ООО УК «Трансюжстрой», с выручкой в 2018 году в размере почти 9,4 млрд рублей.

Пока же можно сделать несколько выводов: 1. В Министерство Владимир Токарев пришел не для получения 10 000 долларов, пусть даже преподносимых в виде подарка. Видимо, есть более серьезные планы; 2. Владимир Токарев – человек команды, так как частный бизнес у него не задался даже при всем его авторитете в отрасли. А в руководители его берут охотно; 3. Возможно, Владимир Токарев вовсе не бизнесмен, поскольку, побывав на самых высоких должностях в очень не бедных компаниях, решил вернуться во власть. Может быть дело в предназначении, как модно сейчас говорить.