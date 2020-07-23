Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
Главная / Политика

Замминистра спорта Новикова уволили по сокращению

23 июля 2020, 14:05  •  63 • Политика
Заместитель министра спорта России Павел Новиков освобожден от должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 23 июля.
Причиной увольнения стало сокращение должности.
Мишустин подписал постановление, сокращающее число заместителей министра спорта с семи до пяти, в конце апреля.
В июне источники сообщили, что оптимизация коснется Павла Новикова и Игоря Сидоркевича.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
23 июля 2020, 02:05
Пора делиться с людьми: Готовая программа спасения Дальнего Востока
23 июля 2020, 08:05
"Руки прочь от русской старушки": Дерипаску обвинили в попытке захватить "Бабушку Агафью"
23 июля 2020, 10:05
На Украине назвали главного преемника Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
18 июля 2020, 11:00
Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
18 июля 2020, 13:00
«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
18 июля 2020, 20:00
Вода для Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.