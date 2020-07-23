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Замминистра спорта Новикова уволили по сокращению
23 июля 2020, 14:05 • 63 • Политика
Заместитель министра спорта России Павел Новиков освобожден от должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 23 июля.
Причиной увольнения стало сокращение должности.
Мишустин подписал постановление, сокращающее число заместителей министра спорта с семи до пяти, в конце апреля.
В июне источники сообщили, что оптимизация коснется Павла Новикова и Игоря Сидоркевича.
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