Замминистра спорта Новикова уволили по сокращению

Заместитель министра спорта России Павел Новиков освобожден от должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 23 июля.

Причиной увольнения стало сокращение должности.

Мишустин подписал постановление, сокращающее число заместителей министра спорта с семи до пяти, в конце апреля.

В июне источники сообщили, что оптимизация коснется Павла Новикова и Игоря Сидоркевича.