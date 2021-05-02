Замминистра раскрыл неизвестные детали заговора "крадунов" против Лукашенко

Замминистра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков раскрыл неизвестные детали заговора "крадунов" против президента республики Александра Лукашенко.

По его словам, люди, которые стояли за сорванным покушением на президента, похожи не на "национальных героев" и революционеров, а на обычных мошенников.

Нет, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Это мелкие мошенники, крадуны, каждый хочет внести свою тему, только чтобы эта тема получила финансирование, - рассказал Карпенков в интервью СТВ.

Замминистра подчеркнул, что глобальная цель оппозиции - не улучшить жизнь белорусов, а освоить западные средства и поделить деньги между собой.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сорванном покушении на свою жизнь. По его словам, оппозиция разработала три сценария устранения главы государства. Первый - это убийство президента во время празднования 9 Мая. От этого плана отказались, поскольку его трудно осуществить. Во время торжеств Лукашенко будет окружён множеством военных.

Второй сценарий - выстрел из гранатомёта по кортежу. От него тоже отказались как от слишком рискованного. Кортеж всегда перемещается быстро, поэтому попасть по нему крайне сложно.

Третий же сценарий предполагал нападение на резиденцию Лукашенко. Однако всё сорвал сотрудник спецслужб Белоруссии, который сыграл роль продажного генерала и сдал планы путчистов.