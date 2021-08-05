Замминистра обороны Украины назначили Анну Маляр, а Ирина Верещук готовится возглавить военное ведомство

Вчера Кабмин утвердил назначение Маляр замминистра – ей отвели целый месяц, чтобы подготовить ведомство к приходу Верещук. Ожидается, что с увольнением министра Андрея Тарана Минобороны принципиально реформируется – хозяйственными и денежными вопросами будут заниматься дамы, Верещук и Маляр, а всей прочей стратегией и тактикой – главком ВСУ Валерий Залужный. Интрига здесь в том, устроит ли Залужного и высокопоставленных военных такой расклад, ведь их, по сути, отодвигают от денежных потоков.

По сути, основная цель происходящих перемен – вовсе не отстранение военных от денежных потоков. Назначив на руководящие должности в Минобороны Маляр и Верещук, не имеющих никакого отношения к армии в принципе, главковерх Зеленский снимает с себя всю ответственность за последствия отдачи приказа к наступлению на Донбассе. Ни один профессиональный военный такого приказа не мог отдать в принципе – ибо всем понятно, что это автоматически делает отдавшего приказ военным преступником. А Верещук с Маляр то ли невдомёк, чем они рискуют, то ли дамы традиционно рассчитывают на снисхождение – слабый пол, как-никак.

У Маляр есть диплом юриста, специализация – криминология, но запомнилась она, скорей, тем, что регулярно мелькала в украинских телеэкранах, выступая «экспертом» на всевозможных телешоу для домохозяек. За глаза коллеги Маляр прозвали её «юристом-гинекологом». Подвизалась Маляр и на стезе грантоедства, выступив, в частности, соавтором «команды специалистов», разрабатывавших для СБУ «практический курс стратегических коммуникаций» (типичное «освоение» подачек западных грантодателей). Поработала Маляр и в качестве телеведущей, правда, совсем недолго, на принадлежащем Петру Порошенко телеканале «Прямой». В общем, едва ли у неё меньше опыта, чем у Верещук, возглавлявшей администрацию Равы-Русской.

А главная интрига в том, что такие «специалистки», как Маляр и Верещук, едва ли смогут полноценно контролировать денежные потоки военного ведомства – возможно, на то и расчёт. В ближайшие дни в Минобороны начнётся масштабная финансовая проверка – по итогам ухода главкома Руслана Хомчака, контролировавшего большую часть финансовых потоков.