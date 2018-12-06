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Замминистра обороны США прибыла на консультации в Киев
06 декабря 2018, 19:54 • 110 • Украина
Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в украинскую столицу с целью проведения консультаций с высокопоставленными чиновниками Украины.
©USEmbassyKyiv Twitter
Об этом в своём Twitter сообщило посольство США в Киеве.
«Приветствуем заместителя министра обороны США Лауру Купер в Киеве, куда она прибыла для проведения консультаций с украинскими высокопоставленными чиновниками относительно модернизации украинских вооружённых сил», — указано в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи с представителями Верховной рады, правительства и администрации президента Украины Купер «подчеркнула поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение российской агрессии США».
Ранее сообщалось, что США и их союзники провели внеплановый полёт над Украиной в рамках Договора по открытому небу.
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