Замминистра обороны США прибыла на консультации в Киев

Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в украинскую столицу с целью проведения консультаций с высокопоставленными чиновниками Украины.

Об этом в своём Twitter сообщило посольство США в Киеве.

«Приветствуем заместителя министра обороны США Лауру Купер в Киеве, куда она прибыла для проведения консультаций с украинскими высокопоставленными чиновниками относительно модернизации украинских вооружённых сил», — указано в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи с представителями Верховной рады, правительства и администрации президента Украины Купер «подчеркнула поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение российской агрессии США».

Ранее сообщалось, что США и их союзники провели внеплановый полёт над Украиной в рамках Договора по открытому небу.