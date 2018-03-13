|
Замминистра обороны рассказал о способной летать сутками крылатой ракете
13 марта 2018, 16:24 • 305 • Политика
По словам Борисова, оснащенные ядерной установкой подводные и воздушные виды нового оружия дают России широкие возможности для защиты.
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказал о ядерной энергетической установке, о которой заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По словам Борисова, ядерная энергетическая установка дала подводному оружию новую энергетику и новые возможности. Оно способно теперь заныривать на глубины более 1000 метров, маневрируя в процессе движения к своей цели без коррекции и связи с руководящим центром.
Сегодня нет средств, способных остановить это оружие, так как его скоростные характеристики кратно выше, чем у имеющихся надводных и подводных средств, подчеркнул Борисов.
"Это уникальное оружие, которое, конечно, открывает совершенно другие возможности для защиты и безопасности нашего государства", - заявил генерал.
Уникальность крылатой ракеты с ядерным двигателем, по его словам, в том, что она летит по заданной траектории, на низкой высоте огибая рельеф местности. К тому же может нести груз на любое расстояние в течение суток, подчеркнул Юрий Борисов.
Подпишитесь на нас
305
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
08 марта 2018, 03:09
|
11 марта 2018, 15:39
|
07 марта 2018, 01:09
|
07 марта 2018, 17:24
|
09 марта 2018, 08:24
|
10 марта 2018, 23:24
|
12 марта 2018, 06:28