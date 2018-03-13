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Замминистра обороны рассказал о способной летать сутками крылатой ракете

13 марта 2018, 16:24  •  305 • Политика
По словам Борисова, оснащенные ядерной установкой подводные и воздушные виды нового оружия дают России широкие возможности для защиты.
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказал о ядерной энергетической установке, о которой заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По словам Борисова, ядерная энергетическая установка дала подводному оружию новую энергетику и новые возможности. Оно способно теперь заныривать на глубины более 1000 метров, маневрируя в процессе движения к своей цели без коррекции и связи с руководящим центром.
Сегодня нет средств, способных остановить это оружие, так как его скоростные характеристики кратно выше, чем у имеющихся надводных и подводных средств, подчеркнул Борисов.
"Это уникальное оружие, которое, конечно, открывает совершенно другие возможности для защиты и безопасности нашего государства", - заявил генерал.
Уникальность крылатой ракеты с ядерным двигателем, по его словам, в том, что она летит по заданной траектории, на низкой высоте огибая рельеф местности. К тому же может нести груз на любое расстояние в течение суток, подчеркнул Юрий Борисов.

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