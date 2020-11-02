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Замминистра обороны Нагорного Карабаха погиб в боях: источник обновил информацию об 11 жертвах
02 ноября 2020, 21:50 • 9 • Политика
В результате боёв в Нагорном Карабахе погиб замминистра обороны республики, сообщил источник. Таким образом, неназванный собеседник журналистов обновил официальную сводку об 11 жертвах за сутки.
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погиб полковник Артур Саркисян. В июле 2020 года он получил должность заместителя министра обороны и замкомандующего армии Нагорного Карабаха. О гибели замминистра заявил источник Sputnik Армения в Армии обороны Карабаха.
В то же время официально Минобороны Нагорно-Карабахской республики сообщает о гибели 11 человек за сутки в результате противостояния. Все погибшие - военные. Таким образом, на понедельник, 2 ноября в результате боёв, по данным министерства, погибли 1 тысяча 165 человек.
Напомним, бои на линии соприкосновения длятся больше месяца. Начались они 27 сентября. Потери несут все стороны конфликта. Армения и Азербайджан пытались договориься, несколько раз объявляли о начале перемирия, однако всё время компромисс срывался.
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