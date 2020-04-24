Замминистра-хама сократили в должности: Мишустин официально уволил Овсянникова за скандал в аэропорту

Премьер-министр России Михаил Мишустин официально уволил заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова, устроившего безобразную сцену в аэропорту. Информация появилась на Telegram-канале "Единой России".

Речь идёт о скандале в аэропорту Ижевска, случившемся 6 апреля. Овсянников обматерил сотрудников воздушной гавани, устроив перепалку с охраной аэропорта. Инцидент засняла камера видеонаблюдения, запись с которой попала в Сеть через два дня.

Хамское поведение высокопоставленного чиновника вызвало широкий резонанс в российском обществе. На волне скандала Овсянников был исключён из рядов "Единой России". А в четверг, 23 апреля, его официально освободили от должности заместителя министра промышленности и торговли.