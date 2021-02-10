Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
Главная / Политика

Замминистра финансов собираются уволить в ближайшее время - Известия

10 февраля 2021, 10:50  •  27 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ведомстве готовятся к кадровым перестановкам
Заместитель главы Минфина Андрей Круглов готовится к отставке. По информации источника, в аппарате ведомства намерены принять кандидатуру нового замминистра, который будет курировать подготовку бюджета.
Круглов станет уже третьим госслужащим, который покидает указанный пост уже с начала текущего года. Ранее СМИ сообщали о том, что с поста заместителя сняли Антона Дроздова, экс-руководителя Пенсионного Фонда, а также Татьяну Нестеренко, которая ранее занимала должность первого зама. 3 февраля глава правительства Михаил Мишустин подписал документ об отставке Дроздова.
Отмечается, что Круглов освободит должность для новой фигуры, которая смогла бы взять под контроль подготовку государственной казны. В настоящее время в подчинении у Антона Силуанова десять заместителей, что является максимально допустимым числом непосредственных подчиненных глав ведомств после проведения реформы государственного правления, передает Ura.ru.
Вероятнее всего, пишут "Известия", что кандидатом станет человек не из Минфина. Ряд источников также сообщают, что на указанную позицию рассматривают несколько госслужащих.
Как утверждает политолог Владимир Климанов, курированием вопроса подготовки должен заниматься человек не только с политическим опытом, а, скорее, тот госслужащий, у которого есть весьма четкие и глубокие представления о бюджетной сфере. Подготовка казны представляет собой довольно сложный процесс со множеством нюансов, не предусмотренных Бюджетным Кодексом.
Ранее Мишустин подписал указ об увольнении главы Россвязи и замруководителя Фонда ОМС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
09 февраля 2021, 19:15
Америка привела в конфуз Украину холодильником для вакцины
09 февраля 2021, 17:25
Жириновский подобрал слово для Зеленского из-за его отказа от "Спутника V"
09 февраля 2021, 21:05
На Всебелорусском собрании пройдет "панихида" по Лукашенко - эксперт
09 февраля 2021, 17:25
Мини-НАТО: смысл создания нового военного союза у границ России пояснили
09 февраля 2021, 19:15
Боррель обещал Европарламенту ввести новые санкции против России
09 февраля 2021, 17:25
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2021, 09:20
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
04 февраля 2021, 23:45
Украине предложили заменить в стране все российское на американское
06 февраля 2021, 17:55
Хроники энергокризиса Украины: Коломойский обыгрывает Ахметова, план Лукашенко срабатывает
09 февраля 2021, 10:05
Украина отправила офицеров в США и получила серьёзные проблемы
05 февраля 2021, 17:10
«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой
08 февраля 2021, 18:30
Раскрыт коварный план Зеленского по Донбассу
07 февраля 2021, 14:05
Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.