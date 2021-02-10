Замминистра финансов собираются уволить в ближайшее время - Известия

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В ведомстве готовятся к кадровым перестановкам

Заместитель главы Минфина Андрей Круглов готовится к отставке. По информации источника, в аппарате ведомства намерены принять кандидатуру нового замминистра, который будет курировать подготовку бюджета.

Круглов станет уже третьим госслужащим, который покидает указанный пост уже с начала текущего года. Ранее СМИ сообщали о том, что с поста заместителя сняли Антона Дроздова, экс-руководителя Пенсионного Фонда, а также Татьяну Нестеренко, которая ранее занимала должность первого зама. 3 февраля глава правительства Михаил Мишустин подписал документ об отставке Дроздова.

Отмечается, что Круглов освободит должность для новой фигуры, которая смогла бы взять под контроль подготовку государственной казны. В настоящее время в подчинении у Антона Силуанова десять заместителей, что является максимально допустимым числом непосредственных подчиненных глав ведомств после проведения реформы государственного правления, передает Ura.ru.

Вероятнее всего, пишут "Известия", что кандидатом станет человек не из Минфина. Ряд источников также сообщают, что на указанную позицию рассматривают несколько госслужащих.

Как утверждает политолог Владимир Климанов, курированием вопроса подготовки должен заниматься человек не только с политическим опытом, а, скорее, тот госслужащий, у которого есть весьма четкие и глубокие представления о бюджетной сфере. Подготовка казны представляет собой довольно сложный процесс со множеством нюансов, не предусмотренных Бюджетным Кодексом.

Ранее Мишустин подписал указ об увольнении главы Россвязи и замруководителя Фонда ОМС.