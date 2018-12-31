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Замминистра экономического развития России назначена свидетель по делу Улюкаева
31 декабря 2018, 02:09 • 57 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко на должность заместителя министра экономического развития России. Ранее Тарасенко проходила свидетелем по делу Алексея Улюкаева.
Заместителем министра экономического развития России назначена Оксана Тарасенко. Ранее она замещала должность директора департамента корпоративного управления министерства. Кроме того, известно, что Тарасенко выступала свидетелем в деле бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Он, напомним, осужден за коррупционные преступления.
В ходе слушаний Тарасенко говорила о "странном и непоследовательном поведении" министра Улюкаева при обсуждении покупки государственного пакета "Башнефти". Тарасенко отмечала, что сначала Улюкаев выступал против участия "Роснефти" в сделке, а затем изменил свою точку зрения и отметил, что не возражает против заключения договоренностей.
Указ о назначении Тарасенко подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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