Заммэра Москвы назвала условия введения QR-кодов для транспорта

Введение QR-кодов для транспорта в Москве пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации, заявили в мэрии столицы.

Власти Москвы пока не рассматривают введение QR-кодов для пользования общественным транспортом, всё может измениться. Об этом заявили в заммэра Москвы Анастасия Ракова, комментируя эпидемиологическую ситуацию в столице России.

По её словам, по числу госпитализаций Москва "прошла Рубикон" и вышла на антирекорд. При этом порядка 15% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 сейчас находятся в реанимации.

Введение QR-кодов для транспорта в Москве пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации,

- сказала Анастасия Ракова.

Напомним, что в столице России наблюдается третья волна заболеваемости COVID-19. При этом подавляющее большинство заболевших – это люди, которые не сделали прививку от коронавируса.