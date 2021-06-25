Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили ирониз...
Главная / Политика

Заммэра Москвы назвала условия введения QR-кодов для транспорта

25 июня 2021, 19:35  •  98 • Политика
Введение QR-кодов для транспорта в Москве пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации, заявили в мэрии столицы.
Власти Москвы пока не рассматривают введение QR-кодов для пользования общественным транспортом, всё может измениться. Об этом заявили в заммэра Москвы Анастасия Ракова, комментируя эпидемиологическую ситуацию в столице России.
По её словам, по числу госпитализаций Москва "прошла Рубикон" и вышла на антирекорд. При этом порядка 15% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 сейчас находятся в реанимации.
Введение QR-кодов для транспорта в Москве пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации,
- сказала Анастасия Ракова.
Напомним, что в столице России наблюдается третья волна заболеваемости COVID-19. При этом подавляющее большинство заболевших – это люди, которые не сделали прививку от коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






98
Источник
Похожие новости
25 июня 2021, 05:50
Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ
25 июня 2021, 15:00
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 07:40
"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму
25 июня 2021, 11:20
"Гниют в воде": Американцам намекнули на "кладбище" в Чёрном море
25 июня 2021, 15:00
Политолог разрушил план "Б" Зеленского по Донбассу простым вопросом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2021, 08:30
Анализ потерь украинской армии
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
18 июня 2021, 23:30
Превратить Чёрное море в "котёл": Эсминец США готовит провокацию под Крымским мостом - СМИ
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
19 июня 2021, 07:45
Зеленский стирает «красные линии» и требует от МВФ компенсации за «Северный поток-2»?
19 июня 2021, 01:20
Захарова о приостановлении военной помощи Украине: "Где Кулеба?"
23 июня 2021, 14:25
Британский корабль едва не вторгся в воды России. Переговоры с русскими слили в соцсети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.