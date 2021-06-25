|
Заммэра Москвы назвала условия введения QR-кодов для транспорта
25 июня 2021, 19:35 • 98 • Политика
Введение QR-кодов для транспорта в Москве пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации, заявили в мэрии столицы.
Власти Москвы пока не рассматривают введение QR-кодов для пользования общественным транспортом, всё может измениться. Об этом заявили в заммэра Москвы Анастасия Ракова, комментируя эпидемиологическую ситуацию в столице России.
По её словам, по числу госпитализаций Москва "прошла Рубикон" и вышла на антирекорд. При этом порядка 15% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 сейчас находятся в реанимации.
- сказала Анастасия Ракова.
Напомним, что в столице России наблюдается третья волна заболеваемости COVID-19. При этом подавляющее большинство заболевших – это люди, которые не сделали прививку от коронавируса.
Подпишитесь на нас
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2021, 08:30
|
19 июня 2021, 03:10
|
18 июня 2021, 23:30
|
19 июня 2021, 13:15
|
19 июня 2021, 07:45
|
19 июня 2021, 01:20
|
23 июня 2021, 14:25