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Замкнутый круг

01 ноября 2019, 22:24  •  97 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить россиянам право не оплачивать некачественные коммунальные услуги. По его словам, он регулярно получает обращения с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам.

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