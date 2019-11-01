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Замкнутый круг
01 ноября 2019, 22:24 • 97 • Карикатуры
Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить россиянам право не оплачивать некачественные коммунальные услуги. По его словам, он регулярно получает обращения с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам.
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