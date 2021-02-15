Замкнутый круг насильственной ассимиляции в Эстонии

Решение о слиянии школ в Кейла было принято, несмотря на протесты родителей и учителей

Таллиннский окружной суд в пятницу, 12 февраля, поставил точку в затянувшемся споре вокруг единственной русскоязычной школы в городе Кейла, не найдя достаточных оснований для отмены решения властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение. Реорганизация школьного обучения заключается в слиянии русскоязычной школы с эстонской.

«Постановлением от 12 февраля Таллиннский окружной суд отклонил апелляционные жалобы родителей учеников и оставил в силе решение административного суда от 19 августа 2020 года. В законную силу решение окружного суда не вступило – до 15 марта его можно обжаловать в Государственном суде»,

– сообщает телерадиокомпания ERR.

Решение о слиянии школ было принято на городском собрании Кейла ещё в ноябре 2019 года. С тех пор родители русскоязычных детей, руководство школы и представители организации «Русская школа Эстонии» только и делали, что пытались оспорить это решение в разных судебных инстанциях, ссылаясь, в первую очередь, на статью 49 Конституции Эстонии, которая гласит – «у каждого гражданина есть право сохранять свою национальную идентичность».

Однако нельзя говорить о сохранении национальной идентичности, если русскоязычных детей насильно с первого класса погружают в иноязычную среду и у них не остаётся другого выбора, как учиться на неродном языке.

«Очевидно, что с учётом возраста детей, здесь речь идёт о насильственной ассимиляции, если не янычаризации. Соответствующие исследования, сделанные эстонскими учёными, показывают, что именно это с детьми и происходит. Сначала они становятся изгоями, потом их всё же принимают, но при этом они должны быть большими эстонцами, чем сами эстонцы. Не говоря уж о такой мелочи, что одарённые дети показывают средние показатели, а средние – низкие. И это не политические лозунги, а мнение учёных, основанное на изучении проблемы»,

– говорит Мстислав Рудаков, руководитель организации «Русская школа Эстонии».

По его словам, в сентябре школа уже не набирала детей в первый класс, им пришлось идти в эстонскую школу. Однако там и детей и родителей ждал сюрприз – детей в школу не приняли в связи с тем, что они недостаточно знают эстонский язык и не смогут учиться.

Круг замкнулся.