Страна погружается в очередной политический кризис на фоне ухудшения эпидемической ситуации

Закулисные переговоры, проходившие в субботу – воскресенье между представителями парламентских фракций в Молдове, не увенчались успехом. Никаких договорённостей, никаких союзов.

Мало того, Демократическая партия уже объявила о том, что все переговоры с оппозиционными партиями PAS (Майя Санду) и «Платформа DA» по поводу создания новой парламентской коалиции большинства и смены правительства отменяются. Об этом сообщил в понедельник депутат от DA Александр Слусарь.

Напомним, в пятницу президент Молдовы Игорь Додон пригласил для переговоров парламентские фракции ПСРМ, ДПМ, PAS и DA.

На это предложение в партиях PAS и DA ответили, что переговоры состоятся, но с социалистами проевропейцы разговаривать не будут, а проведут встречу с представителями ДПМ. Которые, в свою очередь, от переговоров отказались. Вот такой замкнутый круг молдавской политики.

«Согласно уставу ДПМ, любое решение об инициировании консультаций или создании альянсов может быть принято Исполнительным бюро партии, Национальным политическим советом партии или конгрессом»,

– говорится в заявлении Демократической партии.

Если же проходят дискуссии членов ДПМ с представителями других партий, то дискуссии эти «не могут быть квалифицированы как консультации по формированию нового правительства», пояснили в ДПМ.

При этом демократы подчеркнули, что партия открыта для диалога со всеми «подлинными партиями парламента » , такими как ПСРМ, PAS и DA. Однако никаких переговоров с «командой воров», представленной в молдавском парламенте группами Канду и Шора, никогда не будет.

С другой стороны «Платформа DA» отказывается разговаривать с социалистами и с президентом, о чём и сообщил зампредседателя этой партии Александр Слусарь.

«С президентом мы будем говорить только после отставки этого правительства в соответствии с Конституцией по вопросу выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Точка»,

– заявил он. Напомнив, что его партия – единственная, которая готова взять на себя ответственность и сформировать новое правительство.

Ну а пока политические партии Молдовы разбирались, кто с кем будет разговаривать, а кто с кем не будет, в стране появилась ещё одна политсила, 63-я.

Оппозиционная парламентская группа Pro Moldova, в которую в последний месяц перебежала часть депутатов из Демократической партии, объявила в понедельник о создании новой политической партии – Pro Moldova.

Председатель новой партии – Андриан Канду – рассказал в понедельник на брифинге, что он получил подтверждение о регистрации политической партии. Для этого была проделана большая работа: собрано шесть тысяч подписей, созданы 23 территориальные организации и в ближайшее время будет проведён учредительный съезд.

«Партия Pro Moldova – это современное правоцентристское формирование, которое верит, что Молдавия сможет преуспеть в преодолении катаклизма, вызванного потерей ценностей и пропагандой ничтожности. Мы ратуем за возрождение традиций наших предков, пропитанных нотами передовых технологий и успешной практикой управления»,

– заявил Канду.

И уже прямо сегодня партия, по его словам, начинает разрабатывать структуру нового правительства и формировать новую парламентскую коалицию большинства. Вот только с какими политсилами планируется всё это делать, Канду не объяснил.

По мнению политолога Сергея Чебана, «страна погружается в очередной сложнопрогнозируемый политический кризис на фоне стремительного ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации».