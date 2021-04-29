Замкнуть последнее звено: Триста еврейских семей против Лукашенко

Вечером 28 апреля телевидение Белоруссии показало фильм-расследование "Убить президента", посвящённый предотвращению антиправительственного заговора в Белоруссии. Начинается фильм с самого главного – признаний обвиняемых Зенковича, Костусева и Федуты.

Фильм, показанный накануне по белорусскому телевидению, – безусловная информационная бомба, которая должна объяснить белорусам, сохранившим здравомыслие, чего хотят оппозиционеры для их республики. После волны прошлогодних протестов Александр Лукашенко говорил пророческие слова: "Мы не знаем точно, что они хотят, но мы знаем точно, что они от нас не отступятся. Потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им не с руки". Со временем стало абсолютно точно понятно, чего именно хотят западные спецслужбы.

Убить Лукашенко

Показанный накануне вечером фильм "Убить президента" произвёл бы эффект разорвавшейся бомбы, если бы Запад не жил двойными стандартами и уверенностью в своей непогрешимости. Судите сами, в центре территориальной Европы спецслужбы США готовят убийство законно избранного президента. Заговор раскрывается, костяк заговорщиков задержан и даёт признательные показания. А вокруг – тишина.

Причём ладно бы фильм был основан на "домыслах и монтаже", как кричат бело-красно-белые оппозиционеры. Но картина на 90 процентов состоит из документальных кадров, на которых говорят сами участники заговора, и списать эти речи на монтаж просто невозможно. Безусловно, можно подделать одну-две записи, но не полтора часа документальной съёмки, где один другого краше.

Вот сидит свежеслепленный гражданин США Юрий Зенкович и на голубом глазу заявляет собеседнику:

Бизнесмены мне дают ресторан на проведение мероприятия. За мной стоит также еврейский капитал Америки, у меня очень хорошие отношения с American Jewish Comittee, это организация, в которую входят 300 самых богатых еврейских семей в Америке.

Всё это напоминает городского увальня, который на сельской дискотеке клеит румяную доярку, чтобы, значит, "быть её навеки", ну, вы понимаете.

У меня американский паспорт, я знаю, что американцы меня достанут,

– продолжает Зенкович. Прям так и напрашивается следующая фраза "а вообще я сказочно богат, хочешь большой, но чистой любви"…

Далее Зенкович встречается с агентом КГБ, выдающим себя за армейского генерала, и прямым текстом ему заявляет:

В мире будут только рукоплескать, если армия решит эту проблему. В стране у армии высокий авторитет, и те, кто либо его арестуют, либо прибьют, станут героями для всего народа.

Когда же, по мнению Зенковича, агент завербован, общение начинается совершенно в другом тоне, поначалу с мягких, но уже угроз:

В Федеральном уложении (США – прим. ЦГ) о наказаниях есть для того, чем мы заняты, статья, по которой всю нашу тёплую компашку могут отправить лет на 30 к ниггерам на зону, где шансы сохранить очко целым практически нулевые. А 30 лет работать белой девочкой для ниггеров – может, лучше от Саши пулю получить.

Кнут и пряник

Но метод кнута разбавлялся методом финансового пряника. Зенкович щедро прикармливал армейского "предателя" долларами. Профессор Станислав Князев озвучивает в фильме конкретные цифры: "Нам известно, что Фонд Сороса выделил 500 миллионов долларов на переворот в Беларуси, потому что республика - последнее незамкнутое звено в санитарном кордоне вокруг России".

Деньги Зенкович передавал не лично, а с помощью своей помощницы Ольги Голубович закладывал в ячейки камер хранения. Деньги передавались непосредственно сотруднику КГБ, который по легенде и был армейским генералом. В разговоре с ним Зенкович обещает решить вопросы с ЦРУ по белорусскому направлению.

Заговорщик, собственно, прямым текстом признаёт, на каком уровне он ведёт дела с американской стороны. Кто там что говорит по поводу народного возмущения в Белоруссии?

Впрочем, "народные" волнения также контролировались Юрием Зенковичем. В декабре 2020 года в Гродно была арестована группа так называемых "партизан" Николая Автуховича, а по сути террористов, которые незадолго до этого взрывали и поджигали дома и автомобили работников милиции. С Автуховичем поддерживал регулярную связь Зенкович, который затем докладывал своим кураторам об успешных операциях и получал под это деньги на дальнейшую деятельность. Перед арестом Автухович сделал по всей республике несколько закладок с оружием и взрывчаткой для осуществления переворота.

В соседней с Россией братской республике идет практически война как партизанская, так и открытая. Все эти беспорядки, все планы по физическому устранению Александра Лукашенко и его сыновей озвучиваются прямым текстом практически открытым агентом ЦРУ. А что же просвещённая Европа? А ничего. Вообще ничего. Никаких возмущённых заявлений от Ангелы Меркель, никаких озабоченностей от Эммануэля Макрона, Борис Джонсон вообще затих. А нужно ли нам вообще обращать внимание на слова этих людей? Эти ребята ни перед чем не останавливаются, для них международное право работает только тогда, когда это работает на их интересы. России давно уже пора разработать свои международные нормы и начать жить по ним. А там, глядишь, и все здравомыслящие страны и люди подтянутся. Нас, нормальных, всё равно больше.