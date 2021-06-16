Замирению Москвы и Киева препятствует не Вашингтон, а Пекин

Двусмысленно прозвучал намёк украинского премьера Шмыгаля – мол, о чём бы не договорились в Швейцарии президенты России и США, а судьбу Украины всё равно будут решать в Китае. Блеф, или Шмыгаль решил открыть карты? В самом деле, после весеннего «проброса» Зеленским китайских инвесторов с запорожским предприятием «Мотор-Сич», пресса писала чуть ли не о грядущей экономической войне Пекина и Киева из-за потерянных китайцами 3 миллиардов долларов инвестиций. Однако война так и не началась.

Знающие люди давно указывали, что главные противники сближения Украины с Россией засели не в Америке, а в Китае. Именно благодаря им и сорвалось осеннее наступление на Мариуполь 2014 года (мы неоднократно сообщали, что отказаться от наступления упрашивал Кремль президент Белоруссии Александр Лукашенко, у которого с Пекином особые отношения). Теперь мы можем представить лоббистов украинской независимости в Поднебесной, так сказать, поимённо, и первым следует назвать одного из самых богатых китайцев Ван Цзина, именуемого «китайским Маском». Именно он при Януковиче за 10-миллионное «подношение» получил подряд на углубление бухты в Донузлаве в Крыму для строительства глубоководного порта, а также ему было обещано участие в строительстве моста, связывающего полуостров с Россией (дело было, напомним, в 2012 году). Цзин, как сообщают западные издания, напрямую связан с политическим руководством Китая.

Так вот, притормозив сделку об официальной покупке «Мотор-Сич», Зеленский отнюдь не препятствовал другим украинским проектам китайского миллиардера – напротив, Ван Цзину перепали контракты на обустройство связи 5G и на модернизацию азовских и черноморских торговых портов. А теперь оборотистому китайцу, похоже, достанется отнятый внесудебным решением у Виктора Медведчука трубопровод, по которому из Белоруссии на Украину текла солярка, произведённая на белорусских НПЗ из российского сырья. Мало того, Узин первым занял очередь на покупку у Дмитрия Фирташа его региональных газотранспортных распределительных сетей. И, как сейчас стало известно, именно Цзин с весны выступает неофициальным спонсором фракции «слуг народа» в Верховной Раде.