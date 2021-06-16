Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
Главная / Украина

Замирению Москвы и Киева препятствует не Вашингтон, а Пекин

16 июня 2021, 12:50  •  131 • Украина
Двусмысленно прозвучал намёк украинского премьера Шмыгаля – мол, о чём бы не договорились в Швейцарии президенты России и США, а судьбу Украины всё равно будут решать в Китае. Блеф, или Шмыгаль решил открыть карты? В самом деле, после весеннего «проброса» Зеленским китайских инвесторов с запорожским предприятием «Мотор-Сич», пресса писала чуть ли не о грядущей экономической войне Пекина и Киева из-за потерянных китайцами 3 миллиардов долларов инвестиций. Однако война так и не началась.
Знающие люди давно указывали, что главные противники сближения Украины с Россией засели не в Америке, а в Китае. Именно благодаря им и сорвалось осеннее наступление на Мариуполь 2014 года (мы неоднократно сообщали, что отказаться от наступления упрашивал Кремль президент Белоруссии Александр Лукашенко, у которого с Пекином особые отношения). Теперь мы можем представить лоббистов украинской независимости в Поднебесной, так сказать, поимённо, и первым следует назвать одного из самых богатых китайцев Ван Цзина, именуемого «китайским Маском». Именно он при Януковиче за 10-миллионное «подношение» получил подряд на углубление бухты в Донузлаве в Крыму для строительства глубоководного порта, а также ему было обещано участие в строительстве моста, связывающего полуостров с Россией (дело было, напомним, в 2012 году). Цзин, как сообщают западные издания, напрямую связан с политическим руководством Китая.
Так вот, притормозив сделку об официальной покупке «Мотор-Сич», Зеленский отнюдь не препятствовал другим украинским проектам китайского миллиардера – напротив, Ван Цзину перепали контракты на обустройство связи 5G и на модернизацию азовских и черноморских торговых портов. А теперь оборотистому китайцу, похоже, достанется отнятый внесудебным решением у Виктора Медведчука трубопровод, по которому из Белоруссии на Украину текла солярка, произведённая на белорусских НПЗ из российского сырья. Мало того, Узин первым занял очередь на покупку у Дмитрия Фирташа его региональных газотранспортных распределительных сетей. И, как сейчас стало известно, именно Цзин с весны выступает неофициальным спонсором фракции «слуг народа» в Верховной Раде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
15 июня 2021, 12:00
Кто истребляет доверенных лиц Януковича, помогавших ему вывозить за границу богатства
16 июня 2021, 03:40
Кулеба пригрозил Путину и Байдену непризнанием договорённостей по Украине
15 июня 2021, 22:10
Украина отказалась пускать привитых «Спутником V»
16 июня 2021, 01:50
Проверка в Аризоне – что станет с американской демократией?
15 июня 2021, 12:00
СЦУшники с помощью Зеленского готовятся канонизировать эсэсовцев
15 июня 2021, 19:25
Италия на Балканах, зажатая между Германией и Турцией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2021, 03:10
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
12 июня 2021, 13:25
"Это ... (censored)!": День России обернулся матерным скандалом в прямом эфире
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
13 июня 2021, 01:20
Кровавая демонстрация для Зеленского
10 июня 2021, 16:30
Путин поставил Запад перед фактом: "Дальше не пройдёте"
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.