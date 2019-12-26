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Заминированный автомобиль: что известно о покушении на главу района Воронежской области

26 декабря 2019, 17:54  •  133 • В России
Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Как сообщают местные СМИ, машина чиновника взорвалась, когда он прогревал её перед поездкой. Фролов доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Источники RT полагают, что подрыв может быть связан с конфликтами, которые возникали в период работы чиновника на предыдущей должности, когда он возглавлял Айдаровское поселение.
 
 

В Воронежской области взорвался автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова.

По данным портала «Вести Воронеж», взрыв произошёл в 9:00, когда автомобиль прогревали перед поездкой. Николай Фролов получил осколочное ранение ног и потерял много крови, больше всего пострадали стопы.

Как сообщил RT источник в администрации Рамонского района, пострадавший находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. 

«Жизни Николая Валерьевича сейчас ничего не угрожает, но сколько он пробудет в больнице, сказать не могу, не знаю», — пояснил собеседник RT.

Заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов заявил, что состояние главы Рамонского района Николая Фролова оценивается как стабильное. По его словам, правительство области держит ситуацию на контроле.

«Вся необходимая помощь оказывается», — приводит ТАСС слова Шабалатова.

В агентстве также уточнили, что Фролов доставлен в реанимацию.

Руководство Воронежской области пожелало скорейшего выздоровления Фролову и пообещало оказать ему и его семье необходимую помощь.

«Мы желаем Николаю Валерьевичу скорейшего выздоровления, а его родным и близким — мужества и терпения, чтобы пережить случившееся. Правительство области окажет Фролову и его семье всю необходимую помощь», — говорится в заявлении властей.

  • Николай Фролов
  • © Администрация Рамонского района

Покушение на убийство

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на главу Рамонского района Воронежской области. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту покушения на убийство главы Рамонского муниципального района», — сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Два источника «Вести Воронеж» подтвердили информацию о том, что на служебном автомобиле Фролова (чёрной Kia) было установлено безоболочное взрывное устройство. Взрывотехники извлекают его остатки из машины, чтобы определить его размеры и тип.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что рассматривалось несколько версий произошедшего. Среди них были служебная деятельность Фролова, неисправность автомобиля, взрыв газа или бензина.

Источники в силовых структурах рассказали RT, что сейчас проверяется деятельность Николая Фролова на посту главы Айдаровского поселения.

«На этой должности Фролов проработал больше десяти лет, и, возможно, подрыв машины связан именно с конфликтами, возникавшими, когда он возглавлял поселение», — отметил собеседник.

При этом заместитель губернатора региона Виталий Шабалатов рассказал ТАСС, что у Николая Фролова за время его работы не было очевидных конфликтов.

«Черная дыра» для НАТО: подводную лодку «Волхов» спустили на воду в Санкт-Петербурге

«Конфликтов, которые были бы на поверхности и нам известны, — таких нет. Он зарекомендовал себя достаточно хорошо, требовательным (руководителем. — RT)», — пояснил чиновник.

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По данным официального портала органов власти Воронежской области, Николай Фролов родился и вырос в Рамонском районе. Он получил две специальности в воронежских вузах — агроном-технолог и инженер.

С 2005-го по февраль 2018 года он занимал должность главы Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. 7 февраля 2018 года Фролов был назначен главой Рамонского района.

«Николай Валерьевич активно занимается ремонтом и строительством соцобъектов. Он недавно у нас глава, но за это время сдали два детских сада, школу, отремонтировали сельские дома культуры. Можно сказать, с его приходом дело благоустройства расширилось, на новый уровень вышло. Он много делает для района», — рассказал RT источник в администрации Рамонского района.

Напомним, 3 декабря было совершено нападение на главу администрации Шеманихинского сельского совета Краснобаковского района Нижегородской области. В служебное помещение зашёл пьяный 54-летний мужчина и наставил пистолет на голову чиновника, угрожая убить его. Глава администрации оперативно среагировал и смог отобрать оружие у нападавшего. В процессе борьбы произошёл выстрел. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленник был арестован на два месяца.

14 февраля было совершено нападение на мэра Иванова Владимира Шарыпова. Его атаковал 31-летний житель города Ярославля. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, но позже его задержали и заключили под стражу. Чиновник получил лёгкие травмы.

Следователи изъяли орудие преступления — бейсбольную биту. Расследование уголовного дела взял на личный контроль губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

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