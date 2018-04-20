Замгоссекретаря США Шэннон встретится в пятницу с послом России Антоновым

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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. У заместителя госсекретаря по политическим делам Томаса Шэннона запланирована на пятницу встреча с послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

Беседа Антонова и Шэннона, который сейчас занимает второй по значимости пост в американском внешнеполитическом ведомстве, будет проходить "за закрытыми дверями".

В четверг, как отметил Белый дом, встречу с главой российской дипмиссии провел новый помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он приступил к исполнению своих обязанностей 9 апреля, сменив на данном посту генерал-лейтенанта Герберта Макмастера.

В заявлении, распространенном Белым домом, говорится, что Антонов и Болтон "на этой их первой встрече в нынешнем качестве обсудили состояние отношений между США и Россией". "Болтон подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения. Но это потребует устранения нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы [в США] в 2016 году, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии", - указал Белый дом.

Антонов в интервью телеканалу NBC в конце марта высказал мнение, что представителям двух государств следует провести консультации по наиболее острым вопросам двусторонних отношений, в том числе в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы, а также относительно случаев задержания властями США россиян в третьих странах. "Пусть они обсудят все спорные проблемы, давайте поговорим о всех имеющихся у вас озабоченностях", - подчеркнул посол.

Глава дипмиссии отметил, что "считает очень позитивным сигналом" предложение об организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщалось ранее, лидеры США и РФ во время телефонного разговора 20 марта договорились поручить своим внешнеполитическим ведомствам начать подготовку их двусторонней встречи. Трамп позднее заявил, что не исключает встречи с Путиным "в не столь отдаленном будущем" для обсуждения гонки вооружений, КНДР и ситуации вокруг Украины.