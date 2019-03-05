Замгоссекретаря США отправится в Киев 5 марта

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл будет находиться в Киеве с официальным визитом с 5 по 7 марта, где проведёт ряд встреч с украинскими официальными лицами.

Об этом информирует пресс-служба посольства США на Украине.

«Заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться предстоящие выборы украинского лидера, борьба с коррупцией в стране, а также вопросы соблюдения прав человека.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.