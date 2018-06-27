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Замгоссекретаря США обсудил с Гройсманом важность выполнения Киевом требований МВФ
27 июня 2018, 20:39 • 45 • Украина
Замгоссекретаря США Джон Салливан провёл встречу с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом в рамках конференции в Копенгагене по вопросу реформ на Украине.
©Ilia Yefimovich globallookpress.com
«В ходе встречи заместитель госсекретаря Салливан отметил важность выполнения украинским правительством требований МВФ для следующего пакета финансовой помощи. Салливан также подчеркнул важность реформы энергетического сектора и подтвердил противодействие США «Северному потоку — 2», — говорится в сообщении официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что в Соединённых Штатах считают оптимальным сроком реализации «Северного потока — 2» остановку проекта.
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