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Замгоссекретаря США и вице-премьер Украины обсудили нормандский саммит
16 декабря 2019, 23:54 • 21 • Украина
Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл встретился в Вашингтоне с вице-премьером Украины Дмитрием Кулебой, стороны обсудили итоги саммита в нормандском формате.
РИА Новости
В сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, указывается, что Хейл подчеркнул «непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии».
«Замгоссекретаря Хейл и вице-премьер Кулеба также обсудили следующие шаги после прошедшего 9 декабря саммита в нормандском формате и важность продолжения прогресса в реализации программы реформ для обеспечения успеха Украины», — заявили в Госдепе.
В начале декабря в американском внешнеполитическом ведомстве анонсировали визит на Украину замгоссекретаря США Филипа Рикера.
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