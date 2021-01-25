Замглавы украинской контрразведки заказал убийство своего коллеги, тоже заместителя главы СБУ, за 6 000 долларов

Повествуя о противостоянии Медведчука с Зеленским, мы вскользь обмолвились о побеге за границу полковника СБУ Дмитрия Нескромного, бывшего первого замглавы контрразведки. Стоит поведать об этой, прямо скажем, неоднозначной истории подробней. Итак, Нескромный сбежал от арестовавших его коллег прямо в наручниках, а, спустя сутки, оказался в Европе. Теперь его разыскивают, сбиваясь с ног, ибо знает Нескромный немало. Если он заговорит, скандал разразится громче, чем с «плёнками Мельниченко».

Вкратце фабула такова: в минувшую пятницу в Киеве задержали полковника СБУ Юрия Расюка, сотрудника Антитеррористического центра контрразведки. Расюк якобы нанял некоего «киллера Олега», чтобы тот за 6000 долларов убил генерал-майора СБУ Андрея Наумова. Этот Наумов фактически возглавляет СБУ де-факто, ибо его реальный глава, лейтенант запаса Иван Баканов, имеет не слишком стройное представление о работе, которой ему поручили заниматься. Формально же Наумов возглавляет главное управление собственной безопасности СБУ. Однако Расюк сознался, что в этой истории его роль – чисто посредническая. А заказал Наумова на самом деле его коллега Нескромный. Который тоже хотел стать тёмным кардиналом контрразведки, но не смог.

Стали разбираться, и установили, что вообще-то за ликвидацию Наумова киллеру следовало заплатить не 6, а 50 тысяч долларов. По всей видимости, посредник Расюк решил, по такому случаю, поправить свой собственный достаток. Но «киллер Олег», по всей видимости, рассчитывал на гораздо большие деньги, и, недополучив аванс, заложил и Расюка, и Нескромного. Но Расюк сбежать за границу не смог – сейчас он в СИЗО по решению Шевченковского суда Киева. Закрыли его на два месяца. А Нескромный – смог. И вот теперь он обвиняет Ивана Баканова в том, что якобы он, глава СБУ, затевает несколько заказных убийств, исполняя волю президента Украины Владимира Зеленского. Кого именно Баканов и его подручные собирались убить – Нескромный обещает поведать со дня на день. Представив все соответствующие доказательства. Говорят, что Нескромный свои разоблачения будет публиковать из Германии.

Интрига этой истории в следующем – за руководство украинской контрразведкой идёт война, подобно тому, как в лихие девяностые «братки» воевали за руководство преступной группировкой. Примечательна и цена вопроса – каких-то жалких 6000 долларов, когда как за именитого бандита платили не меньше десяти. И это – за замглавы СБУ, который, как шепчутся, «сидит на всех денежных потоках». Поговаривают, что якобы Нескромного вывезли и спрятали за границей по личному распоряжению бывшего главы администрации Зеленского Андрея Богдана – если так, то Зеленскому мало не покажется. В общем, ждём громких разоблачений. Обвинения слишком серьёзные.