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Замглавы ЦБ проговорился, Набиуллиной пришлось извиняться
21 сентября 2021, 21:40 • 101 • Политика
Эльвире Набиуллиной пришлось извиняться после сказанного собственным заместителем о пенсиях. Юрий Пронько уверен, что заместитель проговорился. Отчасти той же позиции придерживается и Михаил Делягин.
Центральный банк России признал бессилие государства в плане поддержки стариков. "Помогать пенсионерам немножко поздно", - заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, государство уже никак не может помочь вышедшим на пенсию людям. Всё, что ему остаётся, - сделать так, чтобы граждане, только готовящиеся выйти на пенсию, оказались в лучших условиях.
- отметил Швецов.
Зампред Центробанка отметил, что при коммунистическом режиме люди могли полностью полагаться на государство, когда выходили на пенсию. Однако сегодня Россия живёт по законам капитализма, и благополучие человека зависит только от него самого. Граждане могут выбрать себе подходящий пенсионный фонд, страховую компанию или купить недвижимость, чтобы сдавать её и получать дополнительный доход при наступлении старости, советует менеджер...
Сказанное Швецовым в эфире Первого русского обсуждал Юрий Пронько. Выпуск "Царьград. Главное" получился эмоциональным, скажем прямо.
Откровенный цинизм ЦБ
Юрий Пронько полагает, что сказанное Швецовым - краеугольный камень того, что себе позволяют высокопоставленные чиновники, наделённые гигантской властью:
Ведущий "Первого русского" предложил разобраться в термине "поздно помогать пенсионерам". Что значит поздно? А может быть, поздно содержать таких персонажей на госслужбе? Может быть, поздно реформировать тех людей и те принципы, которые исповедует российский ЦБ?
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала формулировку своего заместителя "крайне неудачной". Юрий Пронько считает, что подобная оценка не отражает проблемы. Ведь Швецов де-факто торпедировал сам статус России как социального государства. Согласился с позицией и экономист Михаил Делягин, который также принял участие в обсуждении сказанного Швецовым. В видеоверсии программы доступна беседа полностью.
Напомним, "Царьград. Главное" выходит в эфире "Первого русского" каждый будний день в 18:00.
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