Замглавы ЦБ проговорился, Набиуллиной пришлось извиняться

Эльвире Набиуллиной пришлось извиняться после сказанного собственным заместителем о пенсиях. Юрий Пронько уверен, что заместитель проговорился. Отчасти той же позиции придерживается и Михаил Делягин.

Центральный банк России признал бессилие государства в плане поддержки стариков. "Помогать пенсионерам немножко поздно", - заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, государство уже никак не может помочь вышедшим на пенсию людям. Всё, что ему остаётся, - сделать так, чтобы граждане, только готовящиеся выйти на пенсию, оказались в лучших условиях.

Помогать пенсионерам немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни,

- отметил Швецов.

Зампред Центробанка отметил, что при коммунистическом режиме люди могли полностью полагаться на государство, когда выходили на пенсию. Однако сегодня Россия живёт по законам капитализма, и благополучие человека зависит только от него самого. Граждане могут выбрать себе подходящий пенсионный фонд, страховую компанию или купить недвижимость, чтобы сдавать её и получать дополнительный доход при наступлении старости, советует менеджер...

Сказанное Швецовым в эфире Первого русского обсуждал Юрий Пронько. Выпуск "Царьград. Главное" получился эмоциональным, скажем прямо.

Откровенный цинизм ЦБ

Юрий Пронько полагает, что сказанное Швецовым - краеугольный камень того, что себе позволяют высокопоставленные чиновники, наделённые гигантской властью:

Вы не поверите, но буквально за несколько секунд до прямого эфира стало известно, что глава ЦБ - непосредственная начальница господина Швецова - Эльвира Набиуллина, принесла извинения за слова своего подопечного. Не припомню за последние годы, чтобы глава ЦБ приносила извинения. Тем не менее ей пришлось.

Ведущий "Первого русского" предложил разобраться в термине "поздно помогать пенсионерам". Что значит поздно? А может быть, поздно содержать таких персонажей на госслужбе? Может быть, поздно реформировать тех людей и те принципы, которые исповедует российский ЦБ?

Он проговорился! Понимаете? Проговорился! Они это за закрытыми дверями реально обсуждают, судя по тому, как запороли пенсионную реформу, судя по тому, как не могут внести цельных предложений по накопительной пенсии. Этим деятелям не только из ЦБ, но и из правительства хватило ума украсть и заморозить несколько триллионов рублей наших с вами накоплений! Помните, они нам говорили: вот накопительная часть, а здесь ваши налоги, 6% переводим на ваши индивидуальные счета... А потом это назвали "заморозка", а на самом деле это афера - чистая афера!

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала формулировку своего заместителя "крайне неудачной". Юрий Пронько считает, что подобная оценка не отражает проблемы. Ведь Швецов де-факто торпедировал сам статус России как социального государства. Согласился с позицией и экономист Михаил Делягин, который также принял участие в обсуждении сказанного Швецовым. В видеоверсии программы доступна беседа полностью.

Напомним, "Царьград. Главное" выходит в эфире "Первого русского" каждый будний день в 18:00.