Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная / Политика

Замглавы ЦБ проговорился, Набиуллиной пришлось извиняться

21 сентября 2021, 21:40  •  101 • Политика
Эльвире Набиуллиной пришлось извиняться после сказанного собственным заместителем о пенсиях. Юрий Пронько уверен, что заместитель проговорился. Отчасти той же позиции придерживается и Михаил Делягин.
Центральный банк России признал бессилие государства в плане поддержки стариков. "Помогать пенсионерам немножко поздно", - заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, государство уже никак не может помочь вышедшим на пенсию людям. Всё, что ему остаётся, - сделать так, чтобы граждане, только готовящиеся выйти на пенсию, оказались в лучших условиях.
Помогать пенсионерам немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни,
- отметил Швецов.
Зампред Центробанка отметил, что при коммунистическом режиме люди могли полностью полагаться на государство, когда выходили на пенсию. Однако сегодня Россия живёт по законам капитализма, и благополучие человека зависит только от него самого. Граждане могут выбрать себе подходящий пенсионный фонд, страховую компанию или купить недвижимость, чтобы сдавать её и получать дополнительный доход при наступлении старости, советует менеджер...
Сказанное Швецовым в эфире Первого русского обсуждал Юрий Пронько. Выпуск "Царьград. Главное" получился эмоциональным, скажем прямо.

Откровенный цинизм ЦБ

Юрий Пронько полагает, что сказанное Швецовым - краеугольный камень того, что себе позволяют высокопоставленные чиновники, наделённые гигантской властью:
Вы не поверите, но буквально за несколько секунд до прямого эфира стало известно, что глава ЦБ - непосредственная начальница господина Швецова - Эльвира Набиуллина, принесла извинения за слова своего подопечного. Не припомню за последние годы, чтобы глава ЦБ приносила извинения. Тем не менее ей пришлось.
Ведущий "Первого русского" предложил разобраться в термине "поздно помогать пенсионерам". Что значит поздно? А может быть, поздно содержать таких персонажей на госслужбе? Может быть, поздно реформировать тех людей и те принципы, которые исповедует российский ЦБ?
Он проговорился! Понимаете? Проговорился! Они это за закрытыми дверями реально обсуждают, судя по тому, как запороли пенсионную реформу, судя по тому, как не могут внести цельных предложений по накопительной пенсии. Этим деятелям не только из ЦБ, но и из правительства хватило ума украсть и заморозить несколько триллионов рублей наших с вами накоплений! Помните, они нам говорили: вот накопительная часть, а здесь ваши налоги, 6% переводим на ваши индивидуальные счета... А потом это назвали "заморозка", а на самом деле это афера - чистая афера!
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала формулировку своего заместителя "крайне неудачной". Юрий Пронько считает, что подобная оценка не отражает проблемы. Ведь Швецов де-факто торпедировал сам статус России как социального государства. Согласился с позицией и экономист Михаил Делягин, который также принял участие в обсуждении сказанного Швецовым. В видеоверсии программы доступна беседа полностью.
Напомним, "Царьград. Главное" выходит в эфире "Первого русского" каждый будний день в 18:00.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





101
Источник
Похожие новости
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
21 сентября 2021, 00:35
Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" – читатели Tokyo Shimbun
21 сентября 2021, 07:55
Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "По...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
16 сентября 2021, 16:05
Молдавские фермеры вынуждены выбрасывать тонны урожая
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
15 сентября 2021, 23:35
Украинская чиновница вызвала гнев у сограждан за воспоминания о жизни в СССР
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.