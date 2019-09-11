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Замглавы СММ ОБСЕ осмотрел строящийся мост в Станице Луганской
11 сентября 2019, 20:54 • 84 • Украина
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон в ходе рабочего визита в самопровозглашённую Луганскую народную республику (ЛНР) осмотрел строящийся мост в Станице Луганской.
© mil-lnr.info
«С рабочим визитом через КПП «Станица Луганская» прибыл Марк Этерингтон... Он посетил место ремонта и смог самостоятельно убедиться в проведении зеркальных работ по обе стороны моста», — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении демонтажа блокпоста и начале строительства моста в Станице Луганской.
В конце июля трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской.
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