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Замглавы СММ ОБСЕ осмотрел строящийся мост в Станице Луганской

11 сентября 2019, 20:54  •  84 • Украина
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон в ходе рабочего визита в самопровозглашённую Луганскую народную республику (ЛНР) осмотрел строящийся мост в Станице Луганской.
 
© mil-lnr.info
 

«С рабочим визитом через КПП «Станица Луганская» прибыл Марк Этерингтон... Он посетил место ремонта и смог самостоятельно убедиться в проведении зеркальных работ по обе стороны моста», — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении демонтажа блокпоста и начале строительства моста в Станице Луганской.

В конце июля трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской. 

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