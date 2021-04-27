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Замглавы Рослесхоза Агафонов ушел в отставку

27 апреля 2021, 09:00  •  134 • Политика
Заместитель главы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Александр Агафонов покидает свой пост, сообщается 27 апреля в Telegram-канале Минприроды РФ.
«Из Рослесхоза уходит Александр Агафонов. Заместитель руководителя, курировавший «Авиалесоохрану», — сказано в тексте.
Причины ухода чиновника не уточняются. Также нет информации о дате прекращения полномочий.
Как следует из данных на сайте Рослесхоза, Агафонов на своей должности координировал осуществление органами исполнительной власти субъектов РФ полномочий в области охраны, защиты и воспроизводства лесов. Кроме того, он отвечал за выполнение работы по борьбе с лесными пожарами на территории субъектов РФ, а также отвечал за организацию сил тушения лесных пожаров и обеспечивал госмониторинг воспроизводства лесов в стране.
8 февраля стало известно, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко покинул свой пост в связи с переходом на новую должность.
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