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Замглавы "Единой России" отказал русским в деньгах: "Это расшатывание ситуации"
25 апреля 2020, 01:10 • 60 • Политика
Первый заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев полагает, что трата всех накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ) средств приведёт к затяжному кризису, который будет длиться несколько лет. "Это расшатывание ситуации", - считает он и призывает отказать русским в деньгах.
Исаев считает, что некоторые политики, предлагая потратить весь ФНБ, используют недовольство граждан, которые вынуждены сидеть дома из-за пандемии.
"Оказывая необходимое давление и на власть, и на работодателей, чтобы защитить интересы трудящихся, мы должны одновременно давать отпор тем, кто пытается использовать нынешние трудности для расшатывания внутриполитической ситуации в России", - цитирует ТАСС депутата Госдумы.
По мнению Андрея Исаева, кризис в случае траты всех средств из ФНБ будет продолжаться несколько лет, а не несколько недель или месяцев. Россия, потратив собственные средства, якобы должна будет взять кредит в Международном валютном фонде. Исаев напомнил, что в 1990-х годах у страны уже был такой опыт, который привёл к необходимости выполнять выдвинутые государству экономические, политические и социальные условия. Он отчего-то решил, что сейчас ситуация будет аналогичной.
Министерство финансов сообщило, что на 1 апреля 2020 года Фонд национального благосостояния составлял 12,85 триллиона рублей. На поддержку экономики России в этом году будет потрачено около двух триллионов, рассказывал глава Минфина Антон Силуанов. Он отмечал, что эти средства помогут сдержать распространение коронавируса и сгладить последствия для экономики от текущей ситуации.
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