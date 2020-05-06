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Замглавы ОП: Зеленский держится на международной арене благодаря юмору
06 мая 2020, 15:10 • 41 • Украина
Замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, курирующий вопрос международных отношений, заявил, что одним из главных преимуществ на международной арене у главы государства Владимира Зеленского является юмор.
Об этом он рассказал в интервью изданию Bituk.media.
Как подчеркнул Жовква, Зеленский очень часто и умело использует юмор, что достаточно хорошо работает:
«И именно поэтому он нравится другим своим коллегам. Они ценят его чувство юмора и его реакцию. Он очень остро и быстро может ответить. Это ценится в дипломатии, так как не всем — профессиональным дипломатам или президентам других государств — это свойственно. Юмор — это оружие, которое есть у нашего президента, и он его очень часто и умело использует. Есть множество таких примеров, когда, возможно, об этом можно будет написать в мемуарах».
По его словам, после первых месяцев президентства Зеленский был настолько популярным в мире, что на международных форумах проводил по 20 встреч и Офису президента приходилось даже отказывать во встречи некоторым делегациям. Также он выразил уверенность, что после отмены карантина график президента станет еще более плотным, так как десятки встреч были перенесены.
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