Замглавы ОП: Зеленский держится на международной арене благодаря юмору

Замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, курирующий вопрос международных отношений, заявил, что одним из главных преимуществ на международной арене у главы государства Владимира Зеленского является юмор.Об этом он рассказал в интервью изданию Bituk.media.Как подчеркнул Жовква, Зеленский очень часто и умело использует юмор, что достаточно хорошо работает:«И именно поэтому он нравится другим своим коллегам. Они ценят его чувство юмора и его реакцию. Он очень остро и быстро может ответить. Это ценится в дипломатии, так как не всем — профессиональным дипломатам или президентам других государств — это свойственно. Юмор — это оружие, которое есть у нашего президента, и он его очень часто и умело использует. Есть множество таких примеров, когда, возможно, об этом можно будет написать в мемуарах».По его словам, после первых месяцев президентства Зеленский был настолько популярным в мире, что на международных форумах проводил по 20 встреч и Офису президента приходилось даже отказывать во встречи некоторым делегациям. Также он выразил уверенность, что после отмены карантина график президента станет еще более плотным, так как десятки встреч были перенесены.