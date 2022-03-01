Вчера и сегодня Тимошенко, воспользовавшись услугами ближневосточных посредников, анонимно обналичивающих деньги, в частности, для иранского бизнеса, открыл несколько банковских счетов в банках ОАЭ, Саудовской Аравии и, возможно, Катара. Предположительно, это средства, ранее обналиченные Тимошенко в рамках государственной программы «Большая стройка», которую он курировал и с которой, как сообщалось в многочисленных публикациях украинской прессы, были украдены сотни миллионов долларов.

Сюжет: Украинский кризис

Вот и прояснилось, отчего Тимошенко, неоднократно уличённого киевскими журналистами и общественниками в расхищении государственных средств, так и не поймали за руку его высокие начальники, Зеленский и Ермак, хотя он демонстративно, буквально напоказ, делал дорогостоящие покупки. Так, 2 января прошлого года он приобрёл и оформил на свою жену особняк площадью 354 квадратных метра под Киевом и земельный участок в 27 соток за 10 000 000 гривен. Проект «Большая стройка» предполагал массовый ремонт автодорог, в него закачивались из бюджета страны миллиарды гривен, но, как недавно выяснилось, реально построено было всего ничего, примерно 5 процентов от заявленного. Между тем, все до копейки средства были «освоены» Тимошенко, что дало повод заподозрить куратора проекта в растрате. Однако растраты, как выясняется, могло и не быть – во всяком случае, львиная доля средств, отпущенных на «Большую стройку», аккумулировалась в чёрной кассе Зеленского.

Известно лишь о части того, что удалось спрятать Тимошенко на Ближнем Востоке (то ли третья, то ли четвёртая часть чёрной кассы). Около 600 миллионов долларов предположительно «упало» на счета Зеленского, ещё 150 миллионов – на счета Ермака. Называют ещё две фамилии «вкладчиков» – это куратор фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и глава СБУ Иван Баканов.

Но в этой истории имеется одна интрига. Дело в том, что иранские «обнальщики», действующие на Ближнем Востоке, работают строго под крышей израильтян. Таким образом, Тель-Авиву, в последние годы активно сотрудничающему с российскими спецслужбами, наверняка уже известны и номера счетов Зеленского и его «слуг», и банки, в которых они были открыты. А, возможно, и другие, более детальные данные.