Замглавы Офиса Президента «растерял» по пути в Украину китайскую помощь

В окружении президента Зеленского вспыхнул скандал, связанный с доставкой экспресс-тестов из Китая. Довезти щедрый дар было поручено заместителю главы ОПУ Кириллу Тимошенко, а гарант рассчитывал на этом круто попиариться.В своем вечернем обращении к нации президент успокоил украинцев, заявив, что в Украину уже летят миллионы экспресс-тестов, которых хватит на всех, и назвал цифру в 10 миллионов. «Десять миллионов сверхточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины», - гарантировал президент.Однако, из самолета, в котором должно было находиться 10 миллионов маркеров, выгрузили всего 250 тысяч. Да и они уже продаются в интернете – почти по 30 тысяч гривен (1000 евро). Кроме того, как пишут инсайдерские источники, тесты уже получила вся местная элита, политики, чиновники, полиция, сотрудники СБУ. Первыми в списках на списках на получение тестов на коронавирус и члены семей вышеуказанных персонажей. В больницы же выявитель вируса поступит лишь сегодня… Неудивительно, что всю ночь на Банковой шли разборки по поводу провальной миссии в Китай, которая должна была стать успехом власти. «Зеленский наорал на Кирилла Тимошенко за подставу с цифрами, и неспособность выполнить поставку из Китая в полном объеме, о которой Президент заявил в обращение к гражданам», - слил информацию ТГ-канал «Легитимный».Кирилл Тимошенко оправдывался, что «наш груз» ещё не готов, и вообще дикая конкуренция в мире за эти тесты. Теперь понятно, почему президент не поехал встречать самолёт с грузом из Китая, как в свое время это делали Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, наперегонки мчась в аэропорт, чтобы «принять» самолет с препаратом «Тамифлю» от свиного гриппа, который в 2008 году тоже совпал с мировым экономическим кризисом. В общем, очередная «подстава» главы государства от его приближенных, что, несомненно, ударит по имиджу власти. Ведь в соцсетях ширятся слухи, что член команды Зеленского просто «загнал» часть маркеров, предназначенных для Украины, другим странам – как это уже сделал глава комитета Верховной рады Радуцкий с масками, а глава таможни Нефедов с респираторами. Все было продано в Европу, а навар пошел в личные карманы чиновников…«А чего Тимошенко бояться? Все равно ж никого не наказывают, не сажают, хотя уже вторая весна пришла», отмечают украинцы. «Команда Зеленского терпит полное фиаско в борьбе с эпидемией коронавируса в стране, а издевательство над гражданами сильно ударит по рейтингу «слуг народа», - прогнозируют эксперты.Кстати, больше всех сейчас над командой Зеленского потешаются и разоблачают его промахи члены «группы Коломойского» - Игорь Валерьевич показывает, что «не сдастся без боя» и не сдаст «Приват», хотя президент почти договорился «обменять» его банк на кредиты МВФ.