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Замглавы МВД назначен генерал-лейтенант полиции Кравченко

24 декабря 2021, 21:05  •  67 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел РФ. Соответствующий указ опубликован 24 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
С 2008 года Кравченко занимал пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. В 2011 году президент присвоил ему очередное специальное звание — генерал-лейтенант полиции.
Ранее, в июле, Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности замглавы МВД. Вместо него был назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов.
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