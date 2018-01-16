Замглавы Минобрнауки возмущен решением МИД Польши уволить выпускников МГИМО

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минобрнауки возмущено решением МИД Польши уволить выпускников МГИМО, работающих в ведомстве.

"Честно говоря, это уже ни в какие ворота", - сказал во вторник журналистам замглавы Минобрнауки Павел Зенькович, добавив, что сам является выпускником МГИМО.

Ранее радио RMF FM сообщило о том, что новый глава МИД Польши Яцек Чапутович намерен уволить из министерства выпускников МГИМО. По данным радиостанции, новый глава ведомства "попрощается со "старыми" работниками - в основном выпускниками московского МГИМО, - и "примет новые кадры".

При этом сообщается, что в министерстве даже готовы снизить планку уровня знаний и профессиональных умений, необходимых для работы.