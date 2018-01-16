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Замглавы Минобрнауки возмущен решением МИД Польши уволить выпускников МГИМО
16 января 2018, 22:09 • 142 • Политика
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минобрнауки возмущено решением МИД Польши уволить выпускников МГИМО, работающих в ведомстве.
"Честно говоря, это уже ни в какие ворота", - сказал во вторник журналистам замглавы Минобрнауки Павел Зенькович, добавив, что сам является выпускником МГИМО.
Ранее радио RMF FM сообщило о том, что новый глава МИД Польши Яцек Чапутович намерен уволить из министерства выпускников МГИМО. По данным радиостанции, новый глава ведомства "попрощается со "старыми" работниками - в основном выпускниками московского МГИМО, - и "примет новые кадры".
При этом сообщается, что в министерстве даже готовы снизить планку уровня знаний и профессиональных умений, необходимых для работы.
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