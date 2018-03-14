Замглавы Минобороны РФ: Искусственный интеллект поможет России выигрывать кибервойны

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По словам Борисова, России необходимо высокоточное оружие и прорыв в области кибертехнологий.

Развитие российских технологий искусственного интеллекта поможет эффективно противодействовать в информационном пространстве, побеждая в кибервойнах. Об этом заявил замминистра обороны Юрий Борисов в ходе конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".

Сегодня все баталии начинаются не на полях сражений, а в информационном пространстве, отметил он. "Кто сможет его контролировать, кто сумеет организовать противодействие нужным образом, тот сегодня является победителем", - рассказал Борисов.

Замминистра призвал ученых сделать серьезный рывок в области искусственного интеллекта. По его словам, эта область знаний сулит огромные перспективы и даст новый виток развития науки в России. "Это, действительно, будет цифровая экономика", - подчеркнул он.

"Нам необходимо высокоточное оружие. Высокоскоростное, высокоточное, высокоэффективное, устойчивое к различному воздействию, которое невозможно перехватить", - сказал замглавы Минобороны, напомнив, что именно о таком оружии говорил верховный главнокомандующий в своем послании Федеральному собранию.