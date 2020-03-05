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Замглавы Минэкономразвития Шипов перейдет в «Уралхим»

05 марта 2020, 15:35  •  49 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — замминистра экономического развития Савву Шипова. Соответствующее распоряжение, подписанное 4 марта, есть в распоряжении «Известий».
«Освободить Шипова Савву Витальевича от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении.
Как уточнили «Известиям» в Минэкономразвития, Шипов перейдет в компанию «ОХК «Уралхим», где займет должность заместителя гендиректора и будет курировать вопросы цифровой трансформации компании, включая поиск новых ниш для развития бизнеса и создание новых цифровых продуктов и сервисов.
«Моя предыдущая работа была связана с государственным регулированием в экономике, теперь хотелось бы получить новый опыт и попробовать свои силы в проектах, связанных с цифровой трансформацией реального бизнеса», — прокомментировал Шипов свой переход.
В Минэкономразвития Шипов пришел в 2010 году. Пост замглавы ведомства он занял в 2016-м, а статс-секретарем был назначен в июле 2019 года.
В министерстве Шипов занимался вопросами совершенствования госуправления, правового регулирования цифровой экономики, а также реформой контрольно-надзорной деятельности, оценкой регулирующего воздействия и организацией законопроектной работы ведомства.
В 2011-м он возглавил Федеральную службу по аккредитации, где проработал пять лет. За этот период было полностью сформировано законодательство об аккредитации, проведена работа по очистке рынка оценки соответствия от недобросовестных участников, обеспечено международное признание национальной системы аккредитации.

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