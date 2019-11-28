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Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об отставке
28 ноября 2019, 17:09 • 65 • Украина
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об отставке. Об этом она сообщила в Facebook.
@lana.zerkal Facebook
«Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», — написала замминистра.
Заявление подано на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, в каком случае он может принять решение уйти в отставку со своего поста.
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