Заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко указал на ключевой элемент в предложениях России по гарантиям безопасности. Он связан не столько с НАТО, сколько конкретно с США.

Евросоюз готов обсуждать вопросы безопасности на площадке Совета Россия - НАТО. Это свидетельствует о том, что ЕС находится под полным контролем Североатлантического альянса. При этом позиция Вашингтона является определяющей, заявил Грушко на брифинге.

"Ключевой элемент, конечно, это стратегический разговор с США. Об этом мы объявили", - произнёс замглавы МИД.

Он добавил, что уже собрана команда для переговоров, которая готова начать работу. Двустороннее соглашение (США и России) - это главное. На него уже, возможно, будут нанизываться другие договорённости, объяснил дипломат.

Грушко подчеркнул, что распространённые Россией проекты документов составлены таким образом, чтобы быть максимально понятными. Сейчас не время для сигналов и намёков, так как в международных отношениях наступил рискованный и поворотный момент.

"Надо просто сесть и поговорить", - заключил замминистра.