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Замглавы МИД России обсудил с вице-президентом бундестага «Северный поток — 2»
29 мая 2018, 20:54 • 73 • Украина
Заместитель главы МИД России Владимир Титов провёл в Москве встречу с заместителем председателя бундестага Германии Вольфгангом Кубики. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
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Отмечается, что стороны обсудили состояние и перспективы отношений России и Германии.
«Состоялся обмен мнениями по другим практическим аспектам двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и энергетической сферах, включая работу по продвижению проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.
На встрече также было подчёркнуто отсутствие альтернатив «полноценной реализации минских договорённостей по урегулированию» кризиса на Украине и продолжению переговоров в этой связи в рамках нормандского формата.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал отказаться от критики позиции Германии по строительству газопровода.
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