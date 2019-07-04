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Замглавы МИД России Карасин не исключил своего перехода в Совфед
04 июля 2019, 03:24 • 45 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин не исключил своего перехода в Совет Федерации.
Дипломат рассказал, что выдвижение его кандидатуры на пост сенатора от Сахалина является одним из вариантов. «Я не могу подтвердить, что я буду сенатором, — всё зависит от результатов выборов и т.д., — приводит его слова «РИА Новости» в среду, 3 апреля.
На вопрос журналиста о том, готовится ли Карасин стать сенатором, замглавы российского МИДа ответил утвердительно.
Ранее появилась информация о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинет в Совет Федерации кандидатуру Григория Карасина, который во внешнеполитическом ведомстве курирует вопросы, связанные с двусторонними отношениями со странами СНГ, отвечает за взаимодействие с соотечественниками за рубежом, а также за координацию работы с верхней и нижней палатами российского парламента, РПЦ и общественными организациями.
Избирательные кампании по выборам законодательных собраний и губернаторов в регионах России стартовали 30 мая. Всего в единый день голосования — 8 сентября — в 85 субъектах страны пройдут свыше 5 тыс. избирательных кампаний всех уровней.
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