Замглавы МИД России дал яркую метафору западных СМИ: "Как сыр Рокфор"

В МИД России сравнили агентство Bloomberg со "слегка вонючим сыром Рокфор", когда дело касается изложения русской позиции.

Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил американское агентство Bloomberg в предвзятости, когда дело касается изложения русской позиции. Заявление прозвучало на брифинге дипломата по итогам первого раунда переговоров в Женеве по гарантиям безопасности.

Рябков указал, что когда необходимо изложить американскую позицию, Bloomberg передаёт её в мейнстримовом изложении. А когда речь заходит о России, американское агентство даёт фрагментарную подачу русской позиции, и то когда это удобно либо когда это "может разукрасить".

Знаете, как сыр Рокфор - такой слегка вонючий. Вот чем занимается Bloomberg, подавая российскую позицию,

- сказал Сергей Рябков на брифинге.

Напомним, что страсть американских и европейских СМИ к искажениям и фейкам о России уже давно стала притчей во языцех. Официальный представитель МИД Мария Захарова регулярно вынуждена разоблачать американскую ложь о России.