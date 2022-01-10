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Замглавы МИД России дал яркую метафору западных СМИ: "Как сыр Рокфор"

10 января 2022, 23:10  •  98 • Политика
В МИД России сравнили агентство Bloomberg со "слегка вонючим сыром Рокфор", когда дело касается изложения русской позиции.
Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил американское агентство Bloomberg в предвзятости, когда дело касается изложения русской позиции. Заявление прозвучало на брифинге дипломата по итогам первого раунда переговоров в Женеве по гарантиям безопасности.
Рябков указал, что когда необходимо изложить американскую позицию, Bloomberg передаёт её в мейнстримовом изложении. А когда речь заходит о России, американское агентство даёт фрагментарную подачу русской позиции, и то когда это удобно либо когда это "может разукрасить".
Знаете, как сыр Рокфор - такой слегка вонючий. Вот чем занимается Bloomberg, подавая российскую позицию,
- сказал Сергей Рябков на брифинге.
Напомним, что страсть американских и европейских СМИ к искажениям и фейкам о России уже давно стала притчей во языцех. Официальный представитель МИД Мария Захарова регулярно вынуждена разоблачать американскую ложь о России.

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