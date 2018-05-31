Замглавы МИД РФ: Киев самоустранился от разработки документа о миссии ООН в Донбассе

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Представители Украины регулярно делают политические заявления о необходимости миссии ООН в Донбассе, но на практике самоустранились от работы над ее основополагающими документами. Об этом в опубликованном в четверг интервью газете "Известия" рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"В политологическом и информационном пространстве тема (миссии ООН в Донбассе - прим. ТАСС) затрагивается. Но если говорить о том, что происходит на дипломатическом треке, то пока движения нет, - обратил он внимание. - Мы свой проект резолюции внесли еще в прошлом году. Нормальная работа над этим предполагает внесение соответствующих поправок, контрпредложений".

Вместе с тем, как подчеркнул Грушко, ничего подобного не происходит. "Это вызывает у нас ощущение, что на самом деле Киев не заинтересован в осуществлении миротворческой операции в соответствии с минскими договоренностями", - констатировал он.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже он уточнил, что представители ООН могли бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении "миротворческой миссии ООН" на всей территории Донбасса, включая участок границы с РФ.