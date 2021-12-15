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Замглавы МИД осудил заявления США об отправке военных в Восточную Европу

15 декабря 2021, 09:00  •  158 • Политика
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что высказывания администрации США о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения на Украине. Об этом в среду, 15 декабря, он рассказал «РИА Новости».
Высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об изучении вопроса отправки американских военнослужащих в Восточную Европу в случае обострения ситуации на Украине прежде всего нацелены на то, чтобы «разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми».
14 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко отметил, что шансы на предметный диалог со странами Запада, в том числе на площадке Совета Россия–НАТО (СРН), есть при том условии, что на первое место встанут интересы европейской безопасности. По его словам, ситуация в сфере европейской безопасности подошла к той опасной черте, когда необходим принципиальный разговор обо всех влияющих на нее факторах, включая политику открытых дверей НАТО.
Ранее, 13 декабря, Рябков заявил, что если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. По его словам, РФ опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных ДРСМД (Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).Отсутствие прогресса в решении этой проблемы дипломатическим путем приведет к тому, что ответ РФ будет военно-техническим, отметил дипломат.
В тот же день представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным «четко» озвучил конкретные причины беспокойства Вашингтона в ситуации вокруг Украины. Таким образом, он ответил на вопрос о наличии «концептуальных разногласий» между США и России по поводу Украины. В то же время Кирби отказался комментировать характер и иные подробности названных разногласий.
12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после разговора с Байденом у Путина не было каких-то особенных поводов для радости, так как ситуация, сложившаяся на данный момент, очень серьезная.
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