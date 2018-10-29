|
Замглавы МИД обсудил с представителем Франции ситуацию на Украине
29 октября 2018, 21:54 • 18 • Украина
Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко провёл встречу с представителем Франции Жан-Пьером Шевенманом.
© Наталья Селиверстова РИА Новости
«Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и некоторые международные проблемы, включая ситуацию на Украине, пути преодоления негативных тенденций в сфере европейской безопасности. Подчёркнута важность усилий по поддержанию стратегической стабильности», — говорится в сообщении российского МИД.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформирует власти Сирии об итогах саммита лидеров России, Турции, Франции и Германии в Стамбуле.
Подпишитесь на нас
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 октября 2018, 20:09
|
24 октября 2018, 08:54
|
25 октября 2018, 01:09
|
26 октября 2018, 19:09
|
26 октября 2018, 16:09
|
25 октября 2018, 17:24
|
24 октября 2018, 02:24