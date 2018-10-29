Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Премьер, лишивший украинцев надежд на удешевление газа, рассказал о будущем «Наф...
«Русские, убирайтесь»: Европа пытается выдавить Россию из ЦАР
Постой, паровоз!
Гройсман назвал неизбежным разделение «Нафтогаза»
Главная / Украина

Замглавы МИД обсудил с представителем Франции ситуацию на Украине

29 октября 2018, 21:54  •  18 • Украина
Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко провёл встречу с представителем Франции Жан-Пьером Шевенманом.
 
© Наталья Селиверстова РИА Новости
 

«Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и некоторые международные проблемы, включая ситуацию на Украине, пути преодоления негативных тенденций в сфере европейской безопасности. Подчёркнута важность усилий по поддержанию стратегической стабильности», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформирует власти Сирии об итогах саммита лидеров России, Турции, Франции и Германии в Стамбуле.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

18
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 18:40
Гройсман назвал неизбежным разделение «Нафтогаза»
29 октября 2018, 15:24
В компании Flydubai прокомментировали ЧП с самолётом в Одессе
29 октября 2018, 15:24
Гройсман пожелал себе выспаться

29 октября 2018, 21:54
В Эстонии в два раза выросло число приехавших на заработки украинцев
29 октября 2018, 18:41
Стали известны соперницы теннисистки Касаткиной на турнире в Чжухае
29 октября 2018, 12:09
Гройсман назвал фантастикой предложение отменить повышение цен на газ
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 октября 2018, 09:09
«Больше, чем наркобароны»: Украинский экс-чиновник о 800% росте доходов Порошенко
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по баз...
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Р...
29 октября 2018, 02:39
Националисты в Киеве начали бороться с эпилептиками
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
24 октября 2018, 08:54
«Царь-бомба» для США: В России назвали гарантированный способ остановить ядерную гонку
25 октября 2018, 01:09
Акушер-гинеколог фон дер Ляйен и бундесвер
26 октября 2018, 19:09
Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
25 октября 2018, 17:24
«Невероятно крутая женщина»: Соцсети поразил поступок жены президента Сирии Асада - фото
24 октября 2018, 02:24
Бывший хозяин «Черкизона» написал Путину «покаянное письмо» - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.