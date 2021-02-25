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Замглавы Генштаба Армении лишился поста после насмешки над Пашиняном

25 февраля 2021, 01:15  •  40 • В мире
В Армении был отправлен в отставку первый заместитель начальника генерального штаба ВС Тиран Хачатрян. Он был смещен со своего поста после того, как, по данным СМИ, высмеял слова Никола Пашиняна об "Искандерах".
Национальный герой Армении и первый замглавы армянского Генштата Тигран Хачатрян был отправлен в отставку. Как сообщали СМИ, он иронично отреагировал на слова премьера Никола Пашиняна об "Искандерах".
Глава армянского правительства в интервью изданию 1in.am заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер". Комментируя эту новость, Хачатрян не удержался от смеха.
Сам вопрос, возможно ли, чтобы ракета "Искандера" взорвалась на 10%, несколько озадачил генерала. "Конечно, невозможно… Как?... "Искандер"?... Один выстрел?... На 10%?... Извините, но это несерьезно", - цитируют слова Хачатряна СМИ.
Однако позднее в армянском Минобороны заявили, что слова были вырваны из контекста.
Впрочем, это все равно не помешало Пашиняну продавить отставку замглавы Генштаба.
"На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения Тирана Хачатряна от занимаемой должности", - говорится в указе президента, текст которого размещен на его сайте.
Отметим, что в конце октября 2020 года, в период эскалации конфликта в Карабахе, армянский президент присвоил Хачатряну высшее звание "Национальный герой Армении" "за исключительные заслуги в деле обеспечения защиты и безопасности родины, самоотверженность и мужество, проявленные в ходе боевых действий".

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