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Замглавы ФАС Евраев освобожден от должности по собственной просьбе

15 февраля 2021, 14:35  •  128 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в понедельник, 15 февраля, на интернет-портале правовой информации.
«Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», ― отмечается в документе.
Евраев занимал этот пост с ноября 2018 года, курируя вопросы госзакупок.
Кроме того, 15 февраля был освобожден от должности заместитель министра финансов России Андрей Круглов. Отмечалось, что он был уволен в связи с сокращением его поста. Он занимал эту должность с 2019 года.

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