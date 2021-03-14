Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
Главная / Политика

Замглавы ФАДН Михаила Мишина освободили от должности

14 марта 2021, 02:35  •  53 • Политика
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в субботу, 13 марта, отправил в отставку заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаила Мишина. Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.
Мишин был назначен на должность замглавы ФАДН 18 июля 2018 года.
15 февраля глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра финансов России Андрея Круглова. Как отмечается, замглавы Минфина уволен в связи с сокращением его поста.
Кроме того, другим распоряжением Мишустин отправил в отставку замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. Как следует из распоряжения, замглавы ФАС был уволен по его собственной просьбе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
13 марта 2021, 18:20
"Деятельность по развалу России набирает обороты": В Москве пресекли провокацию Ходорковского
13 марта 2021, 20:10
На Украине раздался "плач" по Трампу: Байден может "предать" Киев ради Москвы
13 марта 2021, 22:00
"Скоро сигнал в космос пошлют": Пан Кравчук запросил в переговорщики по Донбассу США
13 марта 2021, 23:50
Ушёл из жизни российский сенатор. У политика остановилось сердце
13 марта 2021, 22:55
"Харьковские соглашения" по Крыму довели депутатов Рады до уголовного дела
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.