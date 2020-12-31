Замглавы «Аэрофлота» Богданов назначен на должность заместителя министра транспорта

На должность заместителя министра транспорта России назначен замглавы авиакомпании «Аэрофлот» по информационным технологиям Кирилл Богданов. Соответствующее распоряжение правительства в среду, 30 декабря, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли, Богданов занял место ушедшего из министерства в ноябре этого года Алексея Семенова, который отвечал за цифровое развитие транспортного комплекса.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Пака статс-секретарем — заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

9 ноября Дмитрий Дитрих, ранее занимавший пост главы Минтранса, был отправлен в отставку. На следующий день президент России Владимир Путин назначил Виталия Савельева, который до этого возглавлял «Аэрофлот», главой Минтранса.