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Замглавы «Аэрофлота» Богданов назначен на должность заместителя министра транспорта

31 декабря 2020, 14:55  •  55 • Политика
На должность заместителя министра транспорта России назначен замглавы авиакомпании «Аэрофлот» по информационным технологиям Кирилл Богданов. Соответствующее распоряжение правительства в среду, 30 декабря, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли, Богданов занял место ушедшего из министерства в ноябре этого года Алексея Семенова, который отвечал за цифровое развитие транспортного комплекса.
Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Пака статс-секретарем — заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
9 ноября Дмитрий Дитрих, ранее занимавший пост главы Минтранса, был отправлен в отставку. На следующий день президент России Владимир Путин назначил Виталия Савельева, который до этого возглавлял «Аэрофлот», главой Минтранса.

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