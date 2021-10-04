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Замглаву Минстроя посылают в Тамбов: Путин предложил Егорову место главы региона
04 октября 2021, 17:05 • 195 • Политика
Путин предложил на место врио главы Тамбовской области замглавы Минстроя Максима Егорова.
Президент России Владимир Путин предложил заместителю главы Минстроя Максиму Егорову место руководителя Тамбовской области. Глава обратился к чиновнику во время видеоконференции.
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