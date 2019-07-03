Замгенсека ПАСЕ призвала Россию вернуть взаимное доверие с Европой

Россия должна использовать возвращение прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для восстановления доверительных отношений с Европой. Об этом в среду, 3 июня, заявила в интервью «РИА Новости» заместитель генерального секретаря СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони.

«Для России сейчас важно использовать свое доверия со странами Центральной и Восточной Европы, которые были скептически настроены по вопросу возвращения парламентской делегации», — сказала Баттаини-Драгони.

Заместитель генсека отметила, что СЕ собирается активно сотрудничать и с Россией, и с Украиной. Также, по ее словам, необходимо «оживление переговоров» между странами, поддерживающими Минские договоренности.

«Все возможности диалога, продолжения переговоров, чтобы остановить войну на востоке Украины, — это то, что мы бы хотели поддержать. Мы это приветствуем», — подчеркнула Баттаини-Драгони.

25 июня Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации оспорили некоторые делегации ряда стран, однако на следующий день они были полностью восстановлены.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет Совета Европы.