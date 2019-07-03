Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подводная лодка "Лошарик" АС-31: характеристики и схема
Украинский политолог Вадим Карасев: Никто в Киеве помощь от Канады Украине не пе...
Зеленский призвал канадских бизнесменов инвестировать в Украину
"Прокуроры не готовы, сидят - краснеют": Вышинского оставили в СИЗО ещ...
Главная / Политика

Замгенсека ПАСЕ призвала Россию вернуть взаимное доверие с Европой

03 июля 2019, 20:54  •  66 • Политика
Россия должна использовать возвращение прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для восстановления доверительных отношений с Европой. Об этом в среду, 3 июня, заявила в интервью «РИА Новости» заместитель генерального секретаря СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони.
«Для России сейчас важно использовать свое доверия со странами Центральной и Восточной Европы, которые были скептически настроены по вопросу возвращения парламентской делегации», — сказала Баттаини-Драгони.
Заместитель генсека отметила, что СЕ собирается активно сотрудничать и с Россией, и с Украиной. Также, по ее словам, необходимо «оживление переговоров» между странами, поддерживающими Минские договоренности.
«Все возможности диалога, продолжения переговоров, чтобы остановить войну на востоке Украины, — это то, что мы бы хотели поддержать. Мы это приветствуем», — подчеркнула Баттаини-Драгони.
25 июня Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации оспорили некоторые делегации ряда стран, однако на следующий день они были полностью восстановлены.
Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет Совета Европы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
03 июля 2019, 14:24
"Крайний срок - до 1 октября 2019 года": Путин приказал увеличить выплаты по уходу за детьми
03 июля 2019, 20:54
Слуцкий не исключил отказа России от выплаты долга Совету Европы
03 июля 2019, 12:24
Песков подтвердил, что Путин в Осаке обсуждал с премьером Нидерландов тему крушения MH17
03 июля 2019, 14:24
Трамп и Макрон приглашены не зря: Путин пообещал всем "историческую правду" на 75-летие Победы
03 июля 2019, 20:54
Почему Трамп виноват в аномальной жаре в России: Профессор ВШЭ озвучил свою теорию
02 июля 2019, 22:09
Путин поручил МВД внести предложения по упрощенной выдаче гражданства РФ украинцам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2019, 05:39
Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
01 июля 2019, 13:24
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
01 июля 2019, 23:24
Израиль навсегда опозорил русские С-300
28 июня 2019, 13:54
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
27 июня 2019, 02:24
Не беременна, а неизлечимо больна: Раскрыта тайна странных привычек Кейт Миддлтон
28 июня 2019, 20:39
Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.